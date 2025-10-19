『くっきー！のケムリの活かし方』開催決定！　野性爆弾・くっきー！が令和ロマン・松井ケムリに芸人レベルアップのためのミッションを与える特別ライブ！

吉本興業株式会社

野性爆弾・くっきー！の独自の視点と哲学に基づき、令和ロマン・松井ケムリを徹底プロデュースするライブ『くっきー！のケムリの活かし方』を、11月24日(月・祝)にCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて開催することが決定しました。

本ライブは、芸人として「さらなる高み」を目指すため、“ケムリの活かし方”を指南する前代未聞の育成型ライブです。

くっきー！が選んだ“各ジャンルのスペシャリスト”たちが登場し、松井ケムリに数々の試練や課題を与えていきます。笑い、戸惑い、そして成長が交錯するステージは、ここでしか見られない必見の内容です。くっきー！による奇想天外な演出と、ケムリの未知なる才能がぶつかり合う瞬間を、ぜひ会場でご堪能ください。

チケット先行受付は、FANYチケットにて10月20日(月)11:00より販売開始します。

出演者コメント

▼くっきー！(野性爆弾)

芸歴バックリ離れたケムケムと過ごすであろう時間。老いたワタシは産し彼に毒を注入するか、それとも消されるのか。

なんにせよポポポイじゃん。

担いしモノを活かすも滅っすも我 次第。刮目御LOOKごくろうさん。

▼松井ケムリ(令和ロマン)

僕の活かし方を見つけてくるのはめちゃくちゃありがたいんですが、本当に何が行われるのか全くわかっていません！！怖いです！！

打ち合わせのZoomにも入れてもらえませんでした！！

みなさん一緒に見守ってください！

公演概要

『くっきー！のケムリの活かし方』

■日時： 2025年11月24日(月・祝) 12:00開場／13:00開演

■会場： COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール (大阪市中央区大阪城3番6号)

■出演者：野性爆弾・くっきー！、令和ロマン・松井ケムリ、大山英雄、プー＆ムー・おたこぷー、他

■チケット料金： 前売4,500円／当日5,000円

＜チケット販売スケジュール＞

◎FANY先行受付：10月20日(月)11:00～10月22日(水)11:00

◎一般販売：10月25日(土)10:00～



●チケット販売ページURL： https://ticket.fany.lol/event/detail/8629

※先行はクレジットカード決済のみ

※先行はFANYチケットのみ

※一般はFANYチケット、ぴあ、ローソン

FANYチケットお問い合わせダイアル >>TEL：0570-550-100(10:00～19:00/年中無休)