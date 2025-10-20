新開発「On Beautyシリーズ」 劇場版 『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』 新規録り下ろしボイス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、クルールラボ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：中垣 浩二）と共同開発した、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）『CL-OS』との、劇場版 『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CL-OS」は、クルールラボ社の製品「CL-ZKS」をベースに、音声ガイダンスと、Faceモード（表情筋ケア）機能を追加し、本体色オリジナル、”Powered by Onkyo”ロゴ（ボイス音質監修）を付与した新開発モデルとなります。この新開発を機に、「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材「On Beauty」※2シリーズを立ち上げ、美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、今回の音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
本コラボレーションモデルは、本体天面にリボンモチーフアイコンを配置。「箱根有基」「由布院煙」「鬼怒川熱史」「鳴子硫黄」「蔵王立」による新規録り下ろし掛け合いボイスを搭載。電源オンやオフ、Scalpモード、Faceモード、回転レベル、EMS等、各操作に応じてガイドしてくれるオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら頭皮や表情筋のケアが可能です。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて10月21日（火）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。試用・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「スカルプ（収納）ポーチ」「ヘアキャップタオル」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、10月21日（火）15:00より販売開始致します。
※1 劇場版『美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！』 INTRODUCTION
オリジナルアニメ「美男高校地球防衛部LOVE！」が2025年で放送10周年。10周年を記念して、これまでのシリーズのその後を描く最新作劇場版「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE！」がオール新作カットで2025年1月24日に公開された。アニメーション制作は「美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！」以降シリーズを担当してきたスタジオコメットが担当。監督の高松信司をはじめ、スタッフ陣もこれまでのシリーズを支えてきたお馴染みのメンバーが集結。脚本を横手美智子、キャラクターデザイン原案を宮脇千鶴、キャラクターデザインを宮川知子、そして音楽をyamazoが担当。山本和臣、梅原裕一郎、西山宏太朗、白井悠介、増田俊樹ら防衛部のメンバーも再集結し、新たな物語を紡いでいく──。
■劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」公式サイト：https://boueibu.com/movie/
■「美男高校地球防衛部」シリーズ公式サイト：https://boueibu.com/
■「美男高校地球防衛部」シリーズ公式X（@boueibu）：https://x.com/boueibu
※2 『On Beauty』
「On＝音、ボイス」と「Beauty＝美」を組み合わせた新商材のシリーズ総称。美容機器や健康機器、管理健康機器、コスメといった各分野の製造・OEMメーカーと協業し、アニメIPやアーティスト、VTuberとのコラボレーション商品を企画・開発していきます。シリーズ第一弾として、音声ガイダンス搭載ゾーガンキンスカルプ（EMSヘッド＆フェイススパ）を開発。今後、第二弾、第三弾と新商材を開発し、新たなステージへと進みます。
