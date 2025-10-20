CCD、香港クリエイティブセンターを開設し、デザインを通じてグローバルネットワークを強化

香港、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- CCD（Cheng Chung Design）は、新たに香港クリエイティブセンター（Hong Kong Creative Center）のグランドオープンを発表し、同社の継続的なグローバル展開における重要な節目を迎えたと述べました。アジア太平洋地域の中核拠点として戦略的に位置付けられた香港クリエイティブセンターは、市場をつなぎ、グローバルリソースを統合し、地域全体のクライアントに世界水準のデザインサービスを提供するための主要な架け橋として機能する予定です。

今回のローンチイベントには、CCD創業者のJoe Cheng氏をはじめ、経営幹部、ビジネスリーダー、政府関係者、金融・テクノロジー業界の代表者、国際的なホスピタリティグループ、そしてデザインやアート分野の著名人らが出席しました。



CCD Founder Joe Cheng unveiled the Hong Kong Creative Center



世界有数のホスピタリティインテリアデザイン企業として高く評価されているCCDは、真にグローバルなビジョンのもとで事業を拡大し続けています。同社は、バリューチェーン全体にわたる専門知識を統合し、商業的価値と人間の体験の双方を高めるデザインを創造しています。香港クリエイティブセンターの開設は、シンガポール、ロンドン、ミラノ、ニューヨーク、東京、ドバイでの戦略的展開に続くものであり、CCDの国際的な存在感をさらに強化するとともに、グローバルデザインのリーディングカンパニーとしての地位を一層確固たるものにしています。

「香港は、CCDのグローバル成長に向けた戦略的なゲートウェイとして機能します」とJoe Cheng氏は述べました。「ここから、国際的な協業をさらに強化し、多様な市場ニーズにより迅速に対応し、当社のデザイン活動のグローバルな影響力を一層拡大していくことを目指しています。」



CCD Hong Kong Creative Center



今後、CCDはハイエンドホスピタリティ分野への注力を継続するとともに、30年にわたるデザインの卓越性とクラフトマンシップを受け継ぐプライベート高級デザインブランド「CCD•ENSUE HOME」を通じて、同社独自のカスタムデザイン哲学をさらに広げていく予定です。CCDは、RARITAG Technology傘下のインテリジェントマテリアルプラットフォーム「IDEAFUSION」を活用し、体系的な創造的成果とリソースの相乗効果を促進することで、グローバルなデザインイノベーションを牽引するオープンで共創的なデザインエコシステムの構築を目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

