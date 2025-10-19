【明治記念館】“《10月31日（金）迄》平日・ランチ限定で秋の味覚を堪能できる贅沢な御膳”　オンライン予約に限り食後のコーヒーをサービスする館内レストラン「羽衣」のお得なランチをお愉しみください

明治記念館

　明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）の館内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、10月平日ランチ限定で「羽衣」自慢の天麩羅、松茸や秋鮭といった季節の味覚をお愉しみ頂けるセットメニュー「秋の味覚御膳（5,500円・税サ込）」をご用意致しました。


　さらに、オンライン予約のお客様には、食後のコーヒーをサービス致します。お得なセットメニューで、すっかり秋らしくなったこの季節の美味をご堪能ください。



オンライン予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve


●料理内容


【焼　物】　秋鮭西京焼　焼栗　蓮根煎餅　はじかみ
【肉　物】　ローストビーフのサラダ仕立て
【蒸　物】　茶碗蒸し きのこあん掛け
【天麩羅】　海老　鱚　舞茸　茄子　獅子唐
【食　事】　松茸五目御飯　お吸い物　香の物
【水菓子】　秋の果物　きな粉のパンナコッタ




※ご提供時間：


11：30～15：00（ラストオーダー)


≪お電話でのお問合せ≫
TEL:03-3746-7729　（受付 10:00-21:00 ※連休最終日は20:00まで）



※表示価格には消費税および10％のサービス料が含まれております
※諸事情によりお料理の内容が一部変更になる場合がございます
※食物アレルギーをお持ちのお客様はスタッフまでお声掛けください（揚げ油・ゆで水は共用しております。厨房内でそば粉を扱っています）



●明治記念館　鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)









　鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの専用カウンターを設けた「羽衣」。熟練職人が、四季折々の日本の美味を奏でます。カウンター席で職人との会話を楽しみながら、お目当ての品を間近に、好きなものを少しずつお愉しみいただけます。また、個室やテーブル席のご用意もございます。



【営業時間】


平日ランチ　11：30～16：00(L.O 15：00）　ディナー　17：00～22：00(L.O 21：00）
土日祝　11：30～22：00(L.O 21：00）　※連休最終日は 21：00閉店 (L.O 20：00）


【定休日】 年末年始・夏季メンテナンス時



【明治記念館について】


https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/)





　明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館赤坂離宮のある場所に竣工された建物を明治神宮外苑の一角に移築したものです。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。


　昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。


　令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。



住所：東京都港区元⾚坂2-2-23


アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分


地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分


地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分


駐車場：あり


電話：03-3403-1171（大代表）


公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/


婚礼公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/wedding/


レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/


