The St. Regis Bar Macao、Guerlainとのコラボレーションによる「L′Art & La Matiere アフタヌーンティー」を発表

マカオ、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- The St. Regis Bar Macaoは、2025年10月16日から11月15日までの期間、パリの香りの錬金術師とも称される伝説的なハイパフューマリーおよびハイコスメティックブランド「Guerlain」との独占コラボレーションを開催します。今回のコラボレーションでは、Guerlainの「L'Art & La Matière」フレグランスコレクションの香りの芸術性に着想を得た、特別仕様のアフタヌーンティーが提供されます。



The St. Regis Bar x Guerlain afternoon tea



「伝統、遺産、そして卓越した体験を創造する芸術への深いこだわりを共有するGuerlainと提携できることを大変光栄に思います」と、The St. Regis MacaoゼネラルマネージャーのStuart Wayne Douglas氏は述べています。「私たちは、料理と香りの芸術的融合が、五感に響く特別な体験を生み出し、The St. Regisのアフタヌーンティーの儀式の一環として、お客様に真に独自で忘れがたい思い出を提供すると信じています。」

この美食体験は、厳選されたスイーツとセイボリーを通じて、ハイパフューマリーの繊細な世界観を味わうことができる特別な機会をお届けします。それぞれの創作は、シグネチャーフレグランスの個性を映し出すように構想されており、ネロリ・ウートルノワの明るく澄んだフレッシュさから、スピリチューズ・ドゥーブル ヴァニーユの温かみと複雑な香調までを表現しています。それぞれの料理は緻密に構成された一皿であり、異なる層の香りが調和を奏でながら口の中で次第に広がり、ゲストを味覚の旅へと導きます。

美食メニューをさらに引き立てるために、ヘッドミクソロジストのKevin Lai氏がフレグランスの複雑な香りの個性を表現したカクテルを一連に創作し、体験全体を通して調和のとれたペアリングを実現しています。

より没入感のある体験を求める方のために、限定のフレグランス・マスタークラスが10月18日、11月1日、そして11月15日に開催されます。これらのセッションは、Guerlainのフレグランスマスターが指導し、ブランドを象徴する名香「Shalimar」の誕生100周年を祝う特別プログラムに加え、アフタヌーンティーのメニューと香りのインスピレーションを組み合わせたインタラクティブなテイスティング体験が含まれます。マスタークラスへの参加は予約制となっています。

コラボレーション詳細：

・アフタヌーンティー開催期間：2025年10月16日～11月15日

・フレグランス・マスタークラス開催日：2025年10月18日、11月1日、11月15日

・場所：The St. Regis Macao内 The St. Regis Bar（2階）

・ご予約：マスタークラスのご参加には事前予約が必要です。

・ウェブサイト：www.thestregisbarmacao.com

・電話： +853 2882 8898



The St. Regis Bar Mural





The St. Regis Bar



Guerlainについて

Guerlainは、1828年の創業以来、感性の驚きを追求し、自然から芸術的な美を創り出してきたパリの香りの錬金術師です。ハイパフューマリーとハイコスメティックのメゾンとして、Guerlainはオーダーメイドを芸術の域へと昇華させました。それこそが、同ブランドを唯一無二の存在にしているのです。Guerlainは、5世代にわたって情熱に突き動かされ、芸術と自然がすべての創造を導くという伝統を受け継いできました。文化の探求者として、私たちは感性を呼び覚まし、心を高める独自の美のビジョンに導かれています。世代を超えて受け継がれる秘伝の技とともに、Guerlainは世界で最も貴重な宝物を求め続ける終わりなき探求を続けています。「美の名のもとに」、Guerlainは自然を芸術へと昇華させ、その驚異を未来の世代へ伝えることに尽力しており、ミツバチをその象徴として掲げています。同じ理念を共有する顧客やパートナーと手を携えながら、Guerlainはより美しく、そして責任ある世界を共に創造することに取り組んでいます。

The St. Regis Macaoについて

The St. Regis Macaoは、コタイ・ストリップで最も格式高いホテルです。同ホテルは、400室の豪華なゲストルームを備えています。また、エグゼクティブ・スーシェフ、Michele Dell' Aquila氏による洗練された料理でマカオの地中海ダイニングを新たに高みに引き上げるレストラン「The Manor」を併設し、職人技が光るシーフードやグリル料理、クラフト・カクテルを提供します。さらに、魅力的な隠れ家「The St. Regis Bar」では、The St. Regis Bloody Mary World Collectionをお楽しみいただけます。中でも、The St. Regis Macaoオリジナルレシピの「マリア・ド・レステ（Maria do Leste、東洋のマリア）」はぜひお試しいただきたい一品です。The St. Regis Macaoの38階に位置する「The Spa」は、マカオで最も高層にあるスパであり、息をのむようなコタイ・ストリップの絶景を望みながら、贅を極めた芸術を称える至福の感覚的リトリートを提供しています。ミーティングやイベントには、628平方メートルの威風堂々としたアスター・ボールルームが、祝賀会や著名な企業イベント、記念すべき結婚式に最適です。詳細については、www.stregismacao.com をご覧ください。または、Facebook、Instagram、WeChat@stregismacao でThe St. Regis Macaoをフォローしてください。

