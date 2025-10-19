10/25㊏・10/26(日)松花堂ウォークPLUS開催！

一般社団法人八幡市観光協会

今年も10月25日(土)・26日(日)の2日間、京阪石清水八幡宮駅前から松花堂庭園・美術館まで東高野街道沿い約2.7kmを歩く「松花堂ウォーク」を開催します！

事前申込は不要！当日参加受付で、参加費無料のお気軽ウォーク！

街道周辺では、社寺の特別公開や朱印授与、旧商家の公開をはじめ、八幡三大偉人の足跡を訪ねよう！と題したスポットの公開もあり。

また、街道周辺の飲食店などでは、参加者だけの割引や特典が受けられます！

さらにゴールの松花堂庭園では、参加者特典として入園料の割引や美術館特別展観覧料の割引もあり！

参加いただいた方にはゴールで参加賞を進呈するほか、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で「やわたの特産品」をプレゼントいたします。※後日発送

寄り道を楽しみながら秋の京・やわたをのんびり歩いてみませんか。

皆さまの参加をお待ちしています！

開催日／令和７年１０月２５日（土）・２６日（日）

開催時間／１０：００～１６：００

START：参加受付〈石清水八幡宮駅前観光案内所〉１０：００～１５：００

※当日受付のみ

※、１０：００～15：００の何時に出発していただいてもかまいません。

個人で気軽に参加できるウォーキングイベントです。

GOAL：ゴール受付〈松花堂庭園・美術館〉１６：００ まで

参加無料・参加賞あり

参加方法

１.京阪石清水八幡宮駅前観光案内所で参加受付をして、マップ（松花堂ウォークPLUSパンフレット）と参加票を受け取る。

２.マップ（松花堂ウォークPLUSパンフレット）を参考に周辺スポットをめぐりながらゴールの松花堂庭園・美術館をめざす（ゴールは１６時まで）。

※自由に歩くイベントですので、立ち寄りポイントの指定などはございません。

２.ゴールの松花堂庭園・美術館で参加票を提示し、参加賞をもらう。

※ゴール受付後、アンケートに答えてくださった方の中から後日抽選でやわたのお菓子や特産品をプレゼントいたします。

同時開催【三大偉人の足跡を訪ねよう！】

松花堂ウォークPLUSパンフレット表紙・裏表紙松花堂ウォークPLUS中面（マップ）

松花堂ウォークを楽しみながら、八幡三大偉人と呼ばれる「発明王・エジソン」「日本航空界の父・二宮忠八」「寛永の三筆・松花堂昭乗」ゆかりのスポットをめぐってみよう！

〈京都男山エジソン協会資料室〉※2日間限定公開

発明王として知られるトーマス・アルバ・エジソンは、白熱電球のフィラメント改良に男山の竹を使い、実用化を成功させました。今回は、エジソン関連の発明品をコレクションする男山エジソン協会の資料室を特別公開します。

〇入場無料

〇特別解説 １.10時～11時30分（随時）２.13時～14時30分（随時）

エジソン資料室エジソン資料室〈飛行神社資料館〉

日本航空界の父と呼ばれ、ライト兄弟よりも先に飛行原理を発明した二宮忠八が、飛行実験を計画したのが、木津川の河川敷でした。忠八翁が空の安全と航空業界の発展を願って創建した飛行神社には、ゆかりの資料や航空企業からの寄贈品が並ぶ資料館が併設されています。

〇入館料：松花堂ウォークPLUS参加者割引：資料館300円→200円

〇9時～16時※入館は15時45分まで

飛行神社資料館飛行神社資料館〈松花堂庭園・美術館〉

石清水八幡宮の社僧であり、書画や茶道に精通した文化人であった松花堂昭乗。松花堂庭園では、25日・26日の2日間、昭乗が晩年を過ごした草庵「松花堂」が特別公開されるほか、特別展開催中の美術館では、年譜やビデオで昭乗について学べる常設展示もご覧いただけます。

〇庭園＆美術館共通券：松花堂ウォークPLUS参加者割引：840円→670円

〇9時～17時※入園・入館は16時30分まで

同時開催【ガイドツアー】

松花堂庭園 内園 草庵「松花堂」２日間特別公開松花堂庭園・美術館

やわた観光ガイド協会所属の観光ボランティアガイドの案内で松花堂庭園までの道のりをのんびり歩くツアーです。約2.7kmの道のりを約90分かけて歩きます。

〈日時〉 10月25日(土)・26日(日) 各日１.10時～ ２.11時～（定員20名）

予約不要、参加料無料

※募集受付は当日観光情報ハウス前にて行います。

ゴールの松花堂でアンケートに答えると後日抽選でステキな商品をプレゼント！

ガイドツアーチラシバイカル北くずは店「幸せのはとクッキー」フランス菓子ジョフラン「源氏の白鳩ラスク」御生菓子司 志゛ばん宗「栗パイ」やわた走井餅老舗「鳩もなか」京都辻農園「食味鑑定米「石清水」2合入 真空パック3個」2名様松田ティファーム「京都やましろ上級碾茶30ｇ入」5名様バイカル北くずは店「幸せの鳩クッキー6枚入」2名様やわた走井餅老舗「鳩もなか詰合せ」2名様御生菓子司志゛ばん宗「栗パイ詰合せ」2名様御菓子司亀屋芳邦「石清水(栗入三笠)詰合せ」2名様フランス菓子ジョフラン「源氏の白鳩ラスク詰合せ」2名様

※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

※掲載写真は全てイメージです。

詳しくは二次元コードから詳細ページをチェック！松花堂ウォークPLUS詳細ページ