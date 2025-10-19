【岡山大学】文部科学省高等教育局大学振興課地域大学振興室の石川雅史室長が岡山大学を訪問し、那須保友学長らと意見交換を実施

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 19日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年9月30日、文部科学省高等教育局大学振興課地域大学振興室の石川雅史室長が本学を訪問し、那須保友学長、三村由香里理事（企画・評価・総務担当）、菅誠治理事（教学担当）、小代哲也理事（財務・施設担当）・事務総長と意見交換を行いました。



本意見交換は、9月29日に開催した「桃太郎フォーラム2025」に石川室長が来賓として出席したことに合わせて実施しました。



石川室長からは、「我が国の『知の総和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」（中央教育審議会・令和7年2月21日）を踏まえ、大学・短大・高専等の高等教育機関や地方公共団体、各地域の協議体などと連携し、地域のアクセス確保や地方創生の取り組みを推進する司令塔機能強化のため、令和7年4月に新設された地域大学振興室の今後の事業計画について説明があり、本学および岡山の魅力が発信できる具体的なプログラム作りについて活発な意見交換が行われました。



石川室長は、以前、玉野市教育委員会に出向しており、岡山が持つ芸術・文化の資源を有効に活用し、地方自治体、産業界と連携して岡山大学が牽引していくことに大きな期待を寄せました。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年10月17日に岡山大学から公開されました。

意見交換の様子

石川室長と那須学長（右）

◆参 考

・地域の大学の振興に向けて（「地域大学振興室」の設置）（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_koutou02-000039883_13.pdf

・「我が国の『知の総和』向上の未来像～高等教育システムの再構築～（答申）」（中央教育審議会・令和7年2月21日）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1420275_00014.htm

◆参考情報

・【岡山大学】「桃太郎フォーラム2025」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003469.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

