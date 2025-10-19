「第4回クロアチア映画祭」11月、東京・阿佐ヶ谷で開催決定！

一般社団法人日本クロアチア協会

日本とクロアチアの文化交流をテーマにした映画イベント「日本クロアチア映画祭 2025」の一環として、「第4回クロアチア映画祭」が、2025年11月に東京・阿佐ヶ谷で開催されます。

本映画祭は、一般社団法人 日本クロアチア協会が主催し、クロアチア大使館の後援、および Morc阿佐ヶ谷、天人唐草の協力により実施されます。さらに、12月にはクロアチア・ザグレブにて「第3回日本映画祭」の開催も予定されており、両国の映画文化を通じた交流がいっそう深まることが期待されています。

◆ 多彩なラインナップ ― 現地話題作から国際映画祭ノミネート作品まで

クロアチア映画は、独自のユーモアや社会への鋭い視点を特徴とし、近年、ヨーロッパ各地の映画祭でも高い評価を受けています。本年度は、長編・短編あわせて全8作品を上映予定。現地で話題を呼んだ新作から、国際映画祭で注目された名作まで、クロアチア映画の多様な魅力を一挙に紹介します。

◆ 映画とともに楽しむトークイベント＆文化体験

映画祭期間中は、11/16より毎日1回、上映後に作品の背景やクロアチア映画の特徴、文化的背景を深掘りするトークセッションを実施します。また、日本の映画制作をテーマにしたミニトークイベントも開催し、日クロ両国の映画文化の“今”に迫ります。登壇予定ゲストには、アニメプロデューサー 荻野宏氏、映像プロデューサー・ジャーナリストであり、InterBEEシネマ総合コーディネーター 石川幸宏氏ほか、映像業界の第一線で活躍するクリエイターが参加します。

上映スケジュール :https://www.morc-asagaya.com/schedule/鑑賞チケット予約 :https://www.morc-asagaya.com/%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/Morc阿佐ヶ谷の専用予約サイトで鑑賞チケットをご購入いただけます。

さらに週末・祝日には、会場近くのカフェ天人唐草（劇場から徒歩約2分）にて、豪華ゲストによる特別トークイベントを開催。

11/14(金) 17:00~19:15 オープニングセレモニー及びオープニング上映

11/14(金) 19:30~21:00 オープニングレセプション

11/16(日) 14:00~16:00 山口いづみ氏 女優・歌手

11/22(土) 14:00~16:00 吉野浩氏 映画『共鳴する魂 塙保己一伝』エグゼクティブプロデューサー

11/23日(日)14:00~16:00 貫井勇志氏 映像作家・フォトグラファー

11/24(月・祝)14:00~16:00 安達朋博氏 ピアニスト

その他、映画プロデューサー、俳優など、多彩な文化人が登壇予定です。

特別イベントチケット予約 :https://croatiafilmfestival4.peatix.com/Peatixで特別イベントチケットをご購入いただけます。

◆ カフェ天人唐草で開催！“クロアチアをまるごと体感できる” 特別展示

映画祭期間中、カフェ天人唐草にて、クロアチア文化を五感で楽しめる特別展示を実施します。

中でも注目は、ディズニーファン必見の貴重なコレクション展示です。

1960年、クロアチアの首都ザグレブにある「ビセルカ社（Biserka）」がディズニーのライセンスを取得し、米国外で初めてとなるディズニーおもちゃ工場が誕生しました。ウォルト・ディズニー氏が同社のために特別デザインを制作したことでも知られ、ズボンをはいたミッキーやカウボーイ姿のグーフィーなど、他にはない独自の造形が生まれました。

その後、ビセルカ社は1992年に閉鎖されましたが、当時クロアチア在住のトニー・ポリテオ氏が倉庫に眠っていた在庫を買い取り、約30年間大切に保管してきたコレクションが、クロアチアとディズニーの知られざる歴史を物語る貴重な展示です。

また、グルメファンに向けては、クロアチア特産の「トリュフ加工品」をはじめ、クロアチア雑貨やグルメ、写真展示なども販売予定。映画とともに、クロアチアの文化・歴史・味覚を一度に楽しめる空間をお届けします。

◆ 主催者メッセージ

「この映画祭を通じて、日本の皆さまにクロアチアという国の魅力を

映像を通して深く感じていただける機会になれば幸いです。

映画は国境を越え、人々の心をつなぐ力を持っています。」

一般社団法人 日本クロアチア協会 代表理事

大阪・関西万博2025クロアチア館 館長

エドワード片山トゥリプコヴィッチ

【開催概要】

名 称：第4回クロアチア映画祭（Japan Croatia Film Festival 2025）

会 期：2025年11月14日(金)～11月27日(木)

会 場：Morc阿佐ヶ谷 (東京都杉並区阿佐谷北２丁目１２－１９)

主 催：一般社団法人 日本クロアチア協会

後 援：駐日クロアチア大使館、日本クロアチア音楽協会

協 賛：静鉄ストア、ユニバーサルビジョン、クヴァルネル観光局、ドゥブロヴニク観光局、

ドゥブロヴニク・ネレトヴァ地方観光局、リカ・セニ地方観光局、ザグレブ観光局

協 力：Morc阿佐ヶ谷、カフェ天人唐草

特別イベント会場：カフェ天人唐草 (東京都杉並区阿佐谷北２丁目１１－２ 新 Morcビル＜痩蛙学舎＞)

上映スケジュール・チケットのお問合せ：Morc阿佐ヶ谷 TEL03-5327-3725

映画祭についてのお問合せ：一般社団法人 日本クロアチア協会(日本クロアチア映画祭事務局)：

info@japancroatiasociety.org

日本クロアチア映画祭公式サイト：https://japancroatiasociety.org/filmfestival/

日本クロアチア映画祭公式SNS：

[X]

https://x.com/japancroatia_ff?s=21&t=cLw_WqAX3bd8pKb7fKOIaQ(https://x.com/japancroatia_ff?s=21&t=cLw_WqAX3bd8pKb7fKOIaQ)

[Instagram]

https://www.instagram.com/japancroatia_filmfestival?igsh=MWlzeDN2cDZnanVkNA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/japancroatia_filmfestival?igsh=MWlzeDN2cDZnanVkNA%3D%3D&utm_source=qr)

[facebook]

https://www.facebook.com/share/1EnZxRViut/?mibextid=wwXIfr

日本クロアチア映画祭2025 公式ポスター / デザイン：イヴォナ ゴンズィ