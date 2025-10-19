“フォカッチャの生地 × ディープディッシュピザ”『フォカッチャディッシュピザ』BURGERテイストのPIZZAを新発売！
株式会社PIZZA PORT
こだわり冷凍ピザの専門店を手掛ける株式会社PIZZA PORT（本社：兵庫県川西市）は、高品質冷凍ピザ“フォカッチャディッシュピザシリーズ”の『メキシカンチーズバーガーPIZZA！』『シカゴ風ペパロニリッチ』、2025年10月25日（土）に弊社オンラインストア（全国発送可）にて発売いたします。
BEEF100％のクラッシュパティにベーコン、トマト、ハラペーニョをトッピングしたBURGERテイストのスペシャリティピザ。
シカゴのディープディッシュピザをリッチなコンビネーションでPIZZA PORT流にアレンジ。
URL:https://pizzaport.jp/
【商品概要】
商品名：メキシカンチーズバーガーPIZZA！、シカゴ風ペパロニリッチ 計２種類
小売価格：各1枚 2,280円、1,990円（税込）※直径約20cm（2～3名様用）
【PIZZA PORTについて】
店頭販売と通販の専門店ですが、商品がご自宅のテーブルに並んだとき、贈り物で届いた箱を開けたとき、笑顔があふれる瞬間をイメージして、日々、取り組んでいます。
【商品の特徴】
FOCACCIA DISH PIZZA(フォカッチャディッシュピザ)とは
“フォカッチャの生地 × ディープディッシュピザ”
ジャガイモを練りこんだフォカッチャ生地を、深さのある焼き皿（deep dish）で水分を逃さないように丁寧に焼き上げました。
満足感のある厚みと生地の美味しさが際立つ「サクもちっ」新食感のオリジナルピザ！
高さ約3cmの生地に具材がたっぷり敷き詰められています。
深さのある焼き皿（deep dish）を使用して焼いています。
最高のピザのレシピは、解凍してオーブントースターで焼くだけ！
「サクもちっ」新食感のオリジナルピザ
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社PIZZA PORT
担当者：太田 裕樹
E-Mail：pizzaport.jp01@gmail.com