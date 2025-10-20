土屋可奈プロデュースプロジェクト 第一弾！「Cami VIP SALON」エステティシャンによる美と健康の習慣を発信するInstagramアカウントを開設

Cami株式会社

Cami株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：土屋可奈）は、新たなプロデュースプロジェクト第一弾として、自身が運営する完全紹介制の高級エステサロン「Cami VIP SALON」の現役エステティシャンたちが、美と健康に関する専門的な知識と、日々の習慣に役立つ情報を発信する公式Instagramアカウントを2025年10月19日に開設しました。

■アカウント開設の背景

Cami VIP SALONは、「真の美しさは内側から」をモットーに、最先端の美容技術とホスピタリティで、多くの著名人・経営者からも支持を集めるサロンです。これまで、その技術やノウハウは限られたお客様にのみ提供されてきましたが、土屋可奈の「より多くの人々にCamiの美の知識を届けたい」という想いから、今回の企画が立ち上がりました。

本アカウントでは、サロンで実際に効果を上げている施術のポイントや、プロが実践するホームケア、食事、メンタルヘルスなど、多岐にわたる美と健康の習慣を、現役エステティシャンならではの視点と専門知識をもって発信します。

■アカウント概要

■土屋可奈からのコメント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149273/table/7_1_91b1de32c34a28dc83dd3d0ba7890cc4.jpg?v=202510200956 ]

「この度、私のプロデュース企画第一弾として、Cami VIP SALONのエステティシャンたちのInstagramアカウントを開設することになりました。現在、彼女たちは最高のサービスを提供するため、日夜厳しい研修に挑み、着実にスキルを磨いています。このアカウントは、ただ情報を発信するだけでなく、プロフェッショナルを目指す彼女たちの情熱と、私たちがサロンにかける本気度を知っていただくためのものです。ぜひフォローしていただき、Cami VIP SALONがお客様にご提供する『美』がどのように創造されているのか、その過程にご期待ください。そしてご自身の美と健康にお役立ていただきたいです。」

■Cami VIP SALONについて

2025年11月オープン予定。土屋可奈が主宰するVIPエステサロン。一人ひとりの悩みに合わせたオーダーメイドの施術と、極上の空間・サービスで、心身ともにリフレッシュできる時間を提供。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149273/table/7_2_11a2e6f162e7253f1c0dd27e2663bd68.jpg?v=202510200956 ]