なとり、新曲「にわかには信じがたいものです」10月24日(金)に配信リリース決定!! 新DJを務めるFM802「MUSIC FREAKS」でフルサイズ初OA解禁も。

音楽クリエイターのなとりが、10月24日(金)に新曲「にわかには信じがたいものです」を配信リリースすることが決定した。

「にわかには信じがたいものです」ジャケット画像

ジャケットアートワークはイラストレーターのるぅ１ｍｍが担っており、笑顔の裏側に不穏さと狂気を感じるアートワークになっている。

本楽曲は、去年リリースされた「IN_MY_HEAD」に続くバンドサウンドが特徴の楽曲となっており、なとりとしては約1年ぶりのロックソングのリリースとなる。

先ほど なとりがDJを務めるFM802のラジオ番組『MUSIC FREAKS』（毎週日曜 22:00 - 月曜 0:00）にて曲名が解禁されたほか、同曲のフルサイズ音源が初OAされた。

FM802「MUSIC FREAKS」では10月より 隔週でなとりが新DJを務めている (C)FM802

そして、なとりは2025年10月26日(日)の台北公演を皮切りに、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初の海外ツアー「natori ASIA TOUR 2025」の実施を発表している。台北・ソウル公演はすでにチケットがソールドアウトしており、現地からは待望の声が上がっている。

◼️2025年10月24日(金) 配信リリースSG 「にわかには信じがたいものです」

Streaming / DL : https://natori.lnk.to/Whatisaheadofthetunnel

◼️ライブ情報

「natori ASIA TOUR 2025」

2025年10月26日（日） ＜SOLD OUT＞

台北 Taipei / Zepp New Taipei

INFO:

大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月～金 11:00 ～18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw

2025年11月8日（土）

バンコク Bangkok / Union Hall

INFO:Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr

2025年11月21日（金）＜追加公演／SOLD OUT＞

2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞

ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL

INFO:

LIVET：hello@wanderloch.com

Ticket：https://to.livet.one/natori

2025年11月28日（金）

上海 Shanghai / VAS est

2025年11月30日（日）

北京 Beijing / FULLOF LIVEHOUSE

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.





日本武道館公演 なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」

2026年2月18日(水) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞

2026年2月19日(木) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30

指定席：\8,500(税込) / 指定席(U-22割) \7,500(税込)

他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

https://natori-official.com/

■U-NEXT 映像配信情報

なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」

詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734 (https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734)

【なとり Profile】

作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。

2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。昨年はホールツアーを開催、さらに今年はZeppツアー、来年は日本武道館公演が決定している。

＜なとり SNS/HP＞

・TikTok : https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_(https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_)

・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg

・X : https://twitter.com/Siritoriyowai_

・Instagram : https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja

・X(Official Account)：https://twitter.com/natori_office

・Instagram(Official Account)：https://www.instagram.com/natori_office_inc/

・Official HP：https://natori-official.com/

(https://natori-official.com/)