なとり、新曲「にわかには信じがたいものです」10月24日(金)に配信リリース決定!! 新DJを務めるFM802「MUSIC FREAKS」でフルサイズ初OA解禁も。
音楽クリエイターのなとりが、10月24日(金)に新曲「にわかには信じがたいものです」を配信リリースすることが決定した。
「にわかには信じがたいものです」ジャケット画像
ジャケットアートワークはイラストレーターのるぅ１ｍｍが担っており、笑顔の裏側に不穏さと狂気を感じるアートワークになっている。
本楽曲は、去年リリースされた「IN_MY_HEAD」に続くバンドサウンドが特徴の楽曲となっており、なとりとしては約1年ぶりのロックソングのリリースとなる。
先ほど なとりがDJを務めるFM802のラジオ番組『MUSIC FREAKS』（毎週日曜 22:00 - 月曜 0:00）にて曲名が解禁されたほか、同曲のフルサイズ音源が初OAされた。
FM802「MUSIC FREAKS」では10月より 隔週でなとりが新DJを務めている (C)FM802
そして、なとりは2025年10月26日(日)の台北公演を皮切りに、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初の海外ツアー「natori ASIA TOUR 2025」の実施を発表している。台北・ソウル公演はすでにチケットがソールドアウトしており、現地からは待望の声が上がっている。
◼️2025年10月24日(金) 配信リリースSG 「にわかには信じがたいものです」
Streaming / DL : https://natori.lnk.to/Whatisaheadofthetunnel
◼️ライブ情報
「natori ASIA TOUR 2025」
2025年10月26日（日） ＜SOLD OUT＞
台北 Taipei / Zepp New Taipei
INFO:
大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月～金 11:00 ～18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025年11月8日（土）
バンコク Bangkok / Union Hall
INFO:Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025年11月21日（金）＜追加公演／SOLD OUT＞
2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞
ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL
INFO:
LIVET：hello@wanderloch.com
Ticket：https://to.livet.one/natori
2025年11月28日（金）
上海 Shanghai / VAS est
2025年11月30日（日）
北京 Beijing / FULLOF LIVEHOUSE
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.
日本武道館公演 なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」
2026年2月18日(水) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞
2026年2月19日(木) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30
指定席：\8,500(税込) / 指定席(U-22割) \7,500(税込)
他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://natori-official.com/
■U-NEXT 映像配信情報
なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」
詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734 (https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734)
【なとり Profile】
作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。
2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。昨年はホールツアーを開催、さらに今年はZeppツアー、来年は日本武道館公演が決定している。
＜なとり SNS/HP＞
・TikTok : https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_(https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_)
・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg
・X : https://twitter.com/Siritoriyowai_
・Instagram : https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja
・X(Official Account)：https://twitter.com/natori_office
・Instagram(Official Account)：https://www.instagram.com/natori_office_inc/
・Official HP：https://natori-official.com/
