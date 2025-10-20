7ORDER、グループ初のライブ音源を配信リリース

株式会社L&L's7ORDER (左から真田佑馬、長妻怜央、諸星翔希、安井謙太郎、萩谷慧悟)

本日10月20日(月)に、『7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～』の日本武道館公演のライブ音源が配信リリースされた。グループとしては、これが初となるライブ音源配信となる。

https://linkco.re/XuP9Nb9m

本ツアーは今年1月から3月にかけて全国5都市9公演にわたり開催され、7ORDERらしい空気感と熱量が交差するライブが各地で繰り広げられた。自然体で楽しさに満ちたステージと、多彩なパフォーマンスが観客を引き込み、ツアーを通じてグループの今が鮮やかに刻まれた。

ツアーファイナルを飾ったのは、4年ぶりの日本武道館公演。コロナ禍で声出しが制限されていた前回から一転し、今回は観客の歓声が降り注ぐ中でパフォーマンスが繰り広げられ、メンバーとファンが音を通じて再びつながる特別な夜となった。

本作では、その武道館公演からライブバンドとしての力強さを感じさせる楽曲を中心に、ミニアルバム『EGG』収録曲の「原宿SCREAM」や「Can You?」など全12曲を厳選して収録。ステージ上の熱量をそのままに、パフォーマンスの振り幅やグループの多彩な魅力が立ち上がる構成となっている。

年内にフェス出演を多数控えている7ORDER。彼らのライブを初めて観る人にとっても“予習”として楽しめる作品だ。

なお、本ツアーの映像作品であるLIVE Blu-ray「7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～」としてもリリースされており、音源とあわせてライブの熱量を鮮明に残す一作となっている。

メンバーコメント

初のLIVE音源リリースです。

前回の日本武道館公演は歓声のない中でのステージでしたが、今回はファンのみんなの声に包まれながらLIVEをすることができました。

その「声」も含めて、7ORDERの今を刻んだ音源になっています。

ぜひ、みんなと一緒に作り上げたこのLIVEの空気を感じながら聴いてください。

◼️リリース情報

『7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館』

2025年10月20日(月)配信

https://linkco.re/XuP9Nb9m



＜収録内容＞

「Growing up (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「BOW!! (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「SUMMER様様 (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「原宿SCREAM (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「Can You? (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「But (表) [7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館]」

「Power (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「Get Gold (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「Feel So Good (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「GIRL (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「27 (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

「Sabãoflower - 2025 (7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～ at 日本武道館)」

LIVE Blu-ray

『7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る5人～』

品番：SORX-1009

価格：\8,800 (税込)

レーベル：7ORDER RECORDS

＜収録内容＞

7ORDER LIVE TOUR 2025 EGG ～笑顔で頑張る５人～ supported by MXまつり

@ 日本武道館 (2025/3/15)

・Growing up

・BOW!!

・Love u Lucky me

・SUMMER様様

・原宿SCREAM

・なんとかやってますわ

・TOKYO TRIP

・Can You?

・aigre-doux

・メドレー（Perfect, MONSTER, &Y, Stunnin', Love shower）

・STEP ON STEP

・Oda-chan Dance Intermission

・But (表)

・Power

・Get Gold

・Feel So Good

・GIRL

・27

・Sabãoflower - 2025

＜-Encore-＞

・オーダーメイド

・LIFE

＜Double Encore＞

・雨が始まりの合図

【特典映像】

・DOCUMENTARY of EGG

・️マルチアングル「27」

-安井謙太郎 ver.

-真田佑馬 ver.

-諸星翔希 ver.

-萩谷慧悟 ver.

-長妻怜央 ver.

・️チャン・レーオーの究極笑顔修行

-チェン「激辛麻婆豆腐」

-天天佑馬 「ゴムパッチン」

-モロック・リー「バランス湯呑み」

-毛毛剛毛「タライ落とし」

商品ページ

https://7order.official-ec.store/products/sorx-1009-2

◼️ライブ情報

7ORDER THE LIVE



【公演スケジュール】

日時：11月７日(金)

開場 18:00 / 開演 19:00

会場：LINE CUBE SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1



【チケット料金】

指定席 8,000円 (税込)

アップグレード 5,500円 (税込)

【チケット情報】

一般発売 [先着]

2025年8月26日(火) 12:00～



公演概要詳細はこちら

https://7order-official.com/news/20250701

【配信情報】

『7ORDER THE LIVE』

放送日時：2025年11月7日(金) よる7:00～

放送チャンネル：テレ朝チャンネル／スカパー！番組配信（同時配信＆見逃し配信あり）

※放送日時および内容は、編成の都合により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

テレ朝チャンネル公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/

◼️イベント出演情報

『SPOOKY PUMPKIN 2025 ～PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY～』

日時：2025年10月25日(土)

開場 21:30 / 開演 22:00 / 閉演 5:00（予定）

会場：サンリオピューロランド

〒206-8588 東京都多摩市落合1-31

※本イベントは20歳未満の方はご入場いただけません。

※入場時に写真付き身分証の提示が必要です。

※仮装での来場可能。ドレスコードは「オレンジ or パンプキン」。

公式サイト

https://www.puroland.jp/event-campaign/spookypumpkin2025/

『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』

日時：2025年10月29日(水)、10月30日(木)

開場 17:00 / 開演 18:00

※7ORDERの出演は10月30日(木)

会場：国立代々木競技場 第一体育館

〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1-1

イベント公式サイト

https://mousepeacefes.jp

『宗像フェス2025』

日時：2025年11月1日(土)、2日(日)

※7ORDERの出演は11月1日(土)

会場：宗像ユリックス 芝生広場特設ステージ

〒811-3437 福岡県宗像市久原400

イベント公式サイト

https://munafes.jp

『Supported by オーイズミグループ 第１０回あつぎミュージックフェスティバル』

日時：11月2日(日)

開場 11:00 開演 12:00

会場：厚木中央公園

神奈川県厚木市寿町3-424-1

イベント公式サイト

https://atsugi-m-f.com/

『サントリー オールフリー presents 氣志團万博2025 ～関東爆音パビリオン～ powered by Epson』

日時： 2025年11月15日(土)、16日(日)

9:00開場/10:30開演

※7ORDERの出演は11月15日(土)

会場： 千葉県・幕張メッセ国際展示場 9～11ホール

イベント公式サイト

http://www.kishidanbanpaku.com

『IZUMO OROCHI FES 2025』

日時：2025 年 11 月 22 日(土)・23 日(日)

開場 10:00/開演 11:00 (2日間共通)

※7ORDERの出演は11月23 日(日)

会場：出雲ドーム(島根県出雲市)

イベント公式サイト

https://izumoorochifes.jp/

◼️イベント情報

『7ORDER × LUKE'S LOBSTER コラボカフェ』

日時：2025年11月1日(土)～11月30日(日)

8:30～19:30（※営業時間）

会場：LUKE'S LOBSTER 渋谷Park Street店

東京都渋谷区神宮前6-7-1

公式サイト

https://www.flavorworks.co.jp/lukes-lobster

■プロフィール

7ORDER

「バンド」と「ダンス」、２つのパフォーマンス・スタイルを自由に行き来し、唯一無二のエンターテインメントをセルフプロデュースするアーティスト。個々でも俳優、声優、映画プロデューサーなど音楽以外でも積極的な表現・創作活動を行なっている。

安井謙太郎（Vocal,Guitar）真田佑馬（Guitar,Vocal）諸星翔希（Sax,Vocal）

萩谷慧悟（Drums,Vocal）長妻怜央（Keyboards,Vocal）

X: https://twitter.com/7order_official

Instagram: https://www.instagram.com/7order_official/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@7order_official

YouTube: https://www.youtube.com/@7ORDER

OFFICIAL FANCLUB「Lucky's club」: https://7order-luckysclub.com/

OFFICIAL APP「ORDERMATE」: https://7order-ordermate-app.jp/lp

OFFICIAL STORE: https://7order.official-ec.store/

WEBSITE: https://7order-official.com