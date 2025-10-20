大北海道展連動!! 北海道二海(ふたみ)サーモンを使ったメニューフェアを新宿高島屋レストランズ パークで10/22(水)～31(金)で開催。

東神開発株式会社

2019年12月、北海道初となる海面養殖試験を開始したトラウトサーモンは、太平洋と日本海二つの海をもつ町である「二海郡八雲町」にちなみ、「北海道二海サーモン」と命名されました。

「北海道二海サーモン」の産地「八雲町」は太平洋と日本海の２つの海に面する日本で唯一の町で、恵まれた自然環境の中、ほたて養殖や漁業が盛んな地域です。

北海道二海サーモンは脂乗りくちどけが良く、さっぱりとした味わいと評価されています。幼魚を海中に設置した養殖いけすに入れて約７カ月飼育、成魚の安定的な生産を目指しています。北海道二海サーモンは北米のトラウトサーモンがルーツです。養殖いけすの魚は、卵から成魚までしっかり管理された安全な環境で育ちます

■ブレッツカフェ クレープリー

13F[ガレット料理]

Galette au tartare de saumon

ガレット タルタル サーモン

2,480円

深いコクがある北海道二海サーモンのタルタルに、甘酸っぱいレモンのコンフィ、アボカド、マッシュルーム、ラディッシュを添えて、サラダガレットに仕上げました。

※1日限定12食

■モアナキッチンカフェ

12F[ハワイアン ダイニング]

プルドサーモンバーガー

1,660円

粗めにほぐした北海道二海サーモンを、レモンバターと塩コショウでシンプルにソテーして、玉子たっぷりのタルタルソースとともに召し上がっていただくバーガーに仕上げました。サラダ付きでご提供します。

※1日限定10食

■築地玉寿司

13F ［すし］

北海道二海サーモン食べ比べセット

825円

脂がのっていてトロッとした味わいが特徴の北海道二海サーモン。当店ではひと手間かけて、炙りでご用意しました。写真左より塩レモン、ワサビしょうゆ、おろしポン酢でお召し上がりいただく食べ比べセットです。

※1日限定15食

※お食事をされた方限定

■銀座伴助

14F［高級干物・地酒］

北海道二海サーモンと玉ネギの和風サラダ

1,800円

丁寧に育てられた脂のりのよい北海道二海サーモンを、シャキシャキ食感の玉ネギの上にのせ、レタスを添えました。サーモンで野菜を巻いて、さっぱりとした和風ドレッシングとともにお楽しみください。

※ディナー タイムのみ

※お食事をされた方限定

■サイアムセラドン 12F［タイ料理］

北海道二海サーモンのカオソーイココナッツカレーソース仕立て

1,880円

濃厚なココナッツカレーソースをかけた特製カオソーイ（麺）に北海道二海サーモンの大きな切り身を焼いて贅沢に合わせ、揚げたカオソーイも添えました。口いっぱいに上質な旨みと香りが広がります。

※1日限定10食

※ディナータイムのみ





■維新號 點心茶室

14F[上海料理]

北海道二海サーモンの炒飯

1,980円

北海道二海サーモンと大葉、舞茸などシンプルな食材で仕上げた炒飯です。サーモンを大きめの角切りにしてたっぷり豪快に使っているので、美味しさをしっかり感じられます。

※1日限定10食

■焼肉 トラジ 14F［焼肉］

北海道二海サーモンの月見和え

1,500円

焼肉屋の人気メニューを、北海道二海サーモンをたっぷり使って再現しました。濃厚な卵黄と甘めの特製タレと一緒にいただく、とろけるようなサーモンの味わいは格別です。

※1日限定10食

※お食事をされた方限定

■天厨菜館

14F [北京料理]

北海道二海サーモン二味 ～葱と山椒のソース、トリュフのクリームソース～

2,000円

「刺身」と「蒸し」、北海道二海サーモンを２つの味わいで仕上げた一皿！「刺身」は葱、生姜、山椒、酢、胡麻油のさっぱりとしたソースで、「蒸し」はトリュフ、青のり入りの少し濃厚な味つけのクリームソースでお楽しみください。

※1日限定15食

■シターラ グローブ 13F［インド料理］

北海道二海サーモンのカレーセット

1750円

南インドと北海道の絶品コラボカレー！カレーリーフとほのかなマスタード風味が特徴のココナッツミルクのルーが、焼いて厚くカットした北海道二海サーモンの上品な美味しさを引き立てます。ナンまたはライスをお選びください。

※1日限定15食

新宿つな八

13F[天ぷら]

北海道二海サーモンとクリームチーズの挟み揚げ

880 円

北海道二海サーモンの旨みをしっかり引き出すために、カットして塩麹にじっくり漬け込みました。味わい深くなったサーモンで、クリームチーズ、レモンを挟み、湯葉で包んだ天ぷらです。

■おたる政寿司

14F［すし］

北海道二海サーモンカルパッチョ

1,650円

脂ののった北海道二海サーモンをサッパリ爽やかにアレンジしました。海藻、タマネギ、パプリカなどとご一緒にカルパッチョドレッシングで召し上がっていただきます。白ワインとの相性も抜群！

※1日限定10食

■セストセンソ

13F[イタリアン]

北海道二海サーモンとズッキーニ、モロッコインゲンのウニクリームソース

2,480円

当店で人気のウニクリームソースに、脂がのったコク深い北海道二海サーモンを合わせ、さらにウニをトッピング。期間限定の贅沢なパスタに仕上がりました。

※1日限定10食

※ディナータイムのみ

■ニュー松坂 14F［鉄板焼き・ステーキ］

北海道二海サーモンと木の子の香草バター焼き

2,480円

北海道二海サーモンを皮目からじっくり焼き、しっとりとした食感をソテーした木の子とともに。香草の効いたブルギニョンバターソースで召し上がっていただく、贅沢な一皿です。

※1日限定5食

■ディキシーダイナー ザ ミートロッカー

13F［カフェ＆ダイナー］

北海道二海サーモンとアボカドのポキ

820 円

北海道二海サーモンの魅力を存分に生かし、アボカド、ミニトマトとワサビオイルでさっぱりと仕上げたポキです。オリーブオイルを垂らしたバケットと一緒に召し上がれば、美味しさがさらにアップ！

※1日限定10食

■総本家 小松庵

13F[そば処]

北海道二海サーモンマリネのサラダ蕎麦と漬け山かけ御飯

2,800円

北海道二海サーモンをオリーブオイルでマリネにして、サラダ蕎麦に盛り込みました。蕎麦、つゆ、オリーブオイルの意外な相性の良さも印象的。漬けは、蕎麦つゆの素となる甘めの醤油「返し」で漬け、とろろをかけて蕎麦屋らしく仕上げました。

※1日限定10食

■水刺齋（スランジェ） 13F［韓国料理］

北海道二海サーモンのユッケ風スランジェビビンパ ～アボカドと北海道二海サーモンの酢コチュジャン和え

2,508円

二つの海の名にちなんだ“北海道二海サーモン”を、人気のビビンパと香ばしい韓国海苔で巻いて食べる逸品料理と、2種類の味で楽しめるセットメニューに仕上げました。

北海道イタリアン ミアボッカ

13F[イタリアン]

北海道二海サーモンとフレッシュモッツァレラチーズのクリームソース

1,880円

北海道二海サーモンを使った、人気のクリームソース！北海道二海サーモンは脂がのって、とろっとした食感です。風味がよく、上品なパスタに仕上がりました。

■ミゲルフアニ

13F[スペイン料理＆ワイン・パエリア専門店]

北海道二海サーモンのピンチョス

980 円

北海道二海サーモンを使用したスペインの定番料理「ピンチョス」です。脂ののった生の北海道二海サーモンをバケットに乗せ、レアになるように丁寧に火入れをして、アイオリソースで仕上げました。とろけるサーモンの凝縮された旨みが魅力です。

※1日限定20食

■とんかつ とん匠

13F［とんかつ］

北海道二海サーモンと鹿児島県産南州豚ひれかつ

盛り合わせ定食

2,480円

北と南の代表的食材の華麗なる共演！北海道二海サーモンのフライと鹿児島県産南州豚のひれかつを盛り合わせ、タルタルソースを添えました。御飯、豚汁、香の物付きでご提供します。

※1日限定20食

※定食のみのご提供

※価格は消費税を含む総額にて表示しています。 ※食物アレルギーがご心配のお客様はスタッフにおたずねください。 ※諸般の事情により販売を中止、価格を予告なく変更する場合がございます。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。

■北海度二海(ふたみ)サーモンフェア

2025年10月22日(水)～31日(金)

https://www.restaurants-park.jp/file/image/event/2025salmon/

【新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズ パーク 基本情報】

電話番号 03-5361-1111(代表)

住所 〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号

WEBサイト https://www.restaurants-park.jp/

営業時間 タカシマヤ タイムズスクエア 本館12～14F レストランズ パーク

11:00～23:00

新宿高島屋 10:30～ 19:30

※一部営業日・営業時間の異なる店舗がございます。

※最新情報は公式WEBサイトをご確認ください。

定休日 不定休

アクセス

【電車でお越しの方】

レストランズ パークは新宿駅直結！ 地下道のご利用で、新宿三丁目駅がB1の地下鉄口に直結するなど、雨の日に傘をさすことなくご来館いただけるルートもございます。

■新宿駅

・JR各線 新南改札・ミライナタワー改札 徒歩2分（2F JR口直結）

・都営大江戸線・都営新宿線・京王新線 徒歩5分

■新宿三丁目駅（B1 地下鉄口直結）

・東京メトロ 副都心線 徒歩3分

・東京メトロ 丸ノ内線 徒歩4分

【バスでお越しの方】

新宿高速バスターミナル バスタ新宿はすぐお隣。高速バスをご利用の際にもレストランズ パークでお食事を！

■バスタ新宿

・新宿高速バスターミナル バスタ新宿 徒歩2分

【お車でお越しの方】

お車でお越しの際には、タカシマヤ タイムズスクエア本館駐車場のほか、周辺エリアにある5つの契約駐車場のご利用が便利です。(2024.5.1～)

なお、レストランズ パークで3,000円以上の飲酒を伴うお食事をされた際には、駐泊サービス（受付時間 18:00～23:00）をご利用いただくことも可能です。



※本リリース掲載の内容は今後変更になる可能性があります。予めご了承ください。

※掲載画像は全てイメージです。

※表示価格は消費税を含む総額です。

※最新の営業情報は公式WEBサイトをご確認ください。 天災等の状況により予告なく営業時間の変更・休業となる場合がございます。予めご了承ください。



<一般のお客様からのお問い合わせ先>

レストランズ パーク 03-5361-1111(代表)