ガラパゴス、「AIR Design」にて静止画バナーの簡易動画化機能を追加。「勝ちクリエイティブ」の横展開で広告効果を最大化

AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービス「AIR Design（エアデザイン）」は、静止画バナーの簡易動画化機能を強化いたしました。

Web広告における動画制作の課題

Web広告施策において、静止画バナーだけでなく、より多くの情報を伝えられる動画フォーマットでの広告出稿は、マーケティング成果を最大化する上で重要な選択肢となっています。

一方で、動画クリエイティブの制作には、静止画に比べて多くの時間とコストがかかります。これにより、迅速な施策実行が困難なケースが多く存在していました。

静止画バナーを、低コスト×高速で簡易動画化

「AIR Design」では、この度の機能強化により、制作した静止画バナーにアニメーションやBGMを付与し、簡易的な動画へ変換する機能を追加いたしました 。

これにより、効果の高かった静止画バナーを、低コストかつスピーディに動画媒体の入稿フォーマットに対応させることが可能になります。

本機能が提供する価値について

以下のような価値が提供可能となります。

「AIR Design」とは

- 動画広告PDCAの高速化と勝ちパターンの発見手軽に動画広告施策を開始し、PDCAを高速で回すことで、動画広告における新たな「勝ちパターン」の発見に繋がります。- 「勝ちクリエイティブ」の横展開による成果向上静止画広告で既に成果が出ている「高い勝率のクリエイティブ」を、迅速に動画広告として横展開できます。訴求力の高い広告を多様な媒体で展開することで、全体の広告効果を最大化します 。

AIR Designは、AIとデータを活用してWeb広告のクリエイティブ制作・改善を行うサービスです。プランナーやデザイナーなど5名のプロチームがクライアントに伴走し、売上や利益につながる本質的な改善を実現します。

AIによるデータ収集・分析で高精度な戦略を設計し、10,000回以上のABテスト実績に基づいて高い勝率が期待できるクリエイティブを制作します。独自開発の検証ツール「AIR Connect」では、CV数ではなく実際の売上への貢献度を基準とした効果測定を行い、真に成果につながる改善を実現します。

株式会社ガラパゴスについて

AIR Designについて :https://airdesign.ai/

株式会社ガラパゴスは、2009年に設立されたテクノロジー企業です。「AIR Design」とスマートフォンアプリ開発サービスを展開し、「プロセスとテクノロジーで人をよりヒトらしく」をミッションに「デジタルモノづくり産業革命」の実現を目指しています。

会社名：株式会社ガラパゴス

所在地：東京都千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中平健太

設立 ：2009年3月

資本金：5,000万円

