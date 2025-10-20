パルクール鬼ごっこボートレースまるがめカップ 2025

一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会

Gruunまるがめで開催される「パルクール鬼ごっこボートレースまるがめカップ2025 」では、「あそびがカラダを作る！」をテーマに、パルクール鬼ごっこで楽しさとともに能力を向上させる、小学生以下及びその保護者を対象とした限定のイベントを11月29日(土)・30日(日)で2日間に渡り開催！





体験会では子どもだけでなく、親子参加もできるので、初めての方でも安心して遊んでいただけます！大会も小学生であればどなたでも参加が可能！個人戦はもちろん、友達や兄弟姉妹でチーム戦にも参加して二冠を目指せる！究極の鬼ごっこスポーツのチャンピオンを目指してチャレンジしてみよう！大会参加申し込みは先着順！皆様のご参加お待ちしております！

参加申し込み：https://peatix.com/group/16499701/events

大会特設ページ：https://pk-oni.or.jp/events/boatrace-marugame-2025

一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会公式ホームページ：https://pk-oni.or.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111029/table/23_1_fdad3d945c24dcb4a86de5c344f58a00.jpg?v=202510200956 ]