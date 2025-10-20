【いよいよ今週末】3日間限定 | 渋谷で“ととのう”--五感で味わう「イマーシブ茶道」を開催

株式会社静岡新聞社

株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社のグループ企業で新規事業開発、投資事業を行うFUJIYAMA BRIDGE LAB（フジヤマブリッジラボ）株式会社（静岡県静岡市駿河区、大石剛代表）は、映像・音・香り・味・手触りの五感で体感する没入型の茶道体験「イマーシブ茶道」を、2025年10月24日（金）～26日（日）の3日間、PLAT SHIBUYA（東京都渋谷区神宮前）にて開催します。

本イベントは、日本の伝統的な茶道とプロジェクション映像・音・香りが融合した、新しい文化体験です。茶道の精神を学びながら、言葉の壁を越えて五感で茶道を味わうことができます。

都心・短時間・多言語（英/中/日）対応の3日間限定開催。仕事帰りや買い物の合間に気軽に立ち寄れる“都市型リセット”として、また海外ゲストをおもてなしする場としてもご活用いただけます。

伝統と感性が交わるひとときを、全身で味わう旅へ。

■体験の特徴

・伝統×テクノロジーが生み出す新しい茶道体験（映像・音・香りで五感を研ぎ澄ます）

・忙しい日常から離れ、時間がゆっくり流れる空間で抹茶の香りと静けさを楽しめる

・抹茶や和菓子を味わいながら「今ここ」に集中できるマインドフルネス体験

・多言語（英語・中国語・日本語）対応で海外ゲストとも一緒に参加しやすい

■体験の流れ

1｜対話の入口ー茶道の世界とあなたが出会う、はじまりのパネル展示

2｜心を整える露地ー光と音に導かれ、日常から離れていく

3｜非日常の茶室空間へー映像と香りに包まれた茶室で、自身と向き合う

4｜静けさの余韻ー内なる感覚を味わいながら、心静かに空間をあとにする

心を整え、感性がひらく──“五感で味わう茶道”の世界をお見逃しなく。

■開催概要

タイトル：「イマーシブ茶道」

会 期：2025年10月24日(金)～26日(日)

初日 13:00-19:00／2・3日目 10:00-19:00（体験60分）

対象年齢：6歳以上

対応言語：英語・中国語・日本語

会 場：PLAT SHIBUYA（東京都渋谷区神宮前6-27-8 エムズ原宿B1）

原宿駅徒歩7分／明治神宮前駅徒歩2分

価 格：大人（18歳以上）\4,600

学生（13-17歳）・シニア（65歳以上）\3,700

子ども（6-12歳）\3,000

主 催：FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社

制 作：株式会社大伸社・株式会社アマナ

監 修：裏千家茶道 准教授 鈴木宗那

■予約・チケット

・OTA（旅行体験サイト）にて事前予約

Viator／GetYourGuide／Tripadvisor／Klook （順次公開）

・当日のチケット販売あり

■公式情報

公式サイト：＜https://immersive-teaceremony.com/＞

Instagram：＜＠immersive_tea_ceremony＞

■撮影・安全に関するご案内

・暗闇、静寂の中での体験をお楽しみいただくため、館内ではお静かにお願いいたします。

・体験の様子は、写真や動画でご自由に撮影いただけます。

・体験の特性上、イヤホンを使用します。安全配慮のためスタッフの案内に従ってご参加ください。

・小学生（12歳）以下は保護者同伴を推奨します。

■お問い合わせ

FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社

URL：https://fujiyamabl.com/

Mail：r-kaibara@fujiyamabl.com