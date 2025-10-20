株主優待最高利回り5.6％以上の「プレミアム優待倶楽部」引き続き数多くのお問い合わせが殺到しているため、新たなFAQを公開

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、株主の皆様への還元の強化と当社の投資対象としての魅力を高めることを目的に、最高利回り5.6％以上(※)、6,000種類以上の商品ラインナップから選べ、さらに20,000点のふるさと納税商品も選択可能な「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」を新設いたしました。

8月25日の株主優待制度リニューアルの公表後から引き続き数多くのお問い合わせをいただいているため、本株主優待制度に関する新たなFAQを公開いたします。

■株主優待制度の概要

(1)対象となる株主様

毎年11月末日の当社株主名簿に記載または記録された4単元（400株）以上保有されている株主様を対象とし、2025年11月末日を基準日とする株主優待制度より変更いたします。

(2)変更後の株主優待制度の内容

2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に記載または記録された4単元（400株）以上保有の株主様を対象に、下表の通り保有株式数に応じて株主優待ポイントを進呈いたします。

株主優待ポイントは、株主様限定の特設ウェブサイト「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」において、従来通り当社商品に加え、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど6,000種類以上まで拡充された商品ラインナップから株主様ご自身のライフスタイルやお好みに合わせてお好みの商品をお選びいただくことができ、さらに20,000点のふるさと納税も利用可能です。

【株主優待ポイント表】

【進呈条件】

2025年以降、毎年11月末日現在の株主名簿に、4単元（400株）以上保有する株主様として記載又は記録されること。

【繰越条件】

株主優待ポイントは、翌年5月末日および11月末日の株主名簿にて、同一株主番号で連続3回以上記載された場合にのみ繰越せます（1回のみ）。11月末日の権利確定日までに株主番号が変更された場合、ポイントは失効します。

【長期保有特典】

2025年以降、継続保有期間年数が6か月以上の株主様は上記【株主優待ポイント表】の「6か月以上状継続保有」で定めるポイントを進呈いたします。

※継続保有期間年数が6か月以上とは、毎年5月末日および11月末日の株主名簿にて、同一株主番号で連続して2回以上記載または記録され、かつ4単元(400株)以上継続保有されている場合を指します。

■その他

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示の上、お知らせいたします。

■FAQ(よくあるお問い合わせ)

Ｑ１．「プレミアム優待倶楽部PORTAL」を利用するのに年会費等は発生するか。

Ａ１．「プレミアム優待倶楽部PORTAL」をご利用いただく上で、入会金及び年会費等はかかりません。

Ｑ２．優待商品に故障などが見つかった場合は、どうすれば良いか。

Ａ２．交換した優待商品に破損および故障が認められたときは、再配送いたしますのでヘルプデスクまでお問い合わせください。

Ｑ３．会員登録時に登録した住所とは別の場所に優待商品を送付することは可能か。

Ａ３．可能です。ご希望の優待商品を選択後、配送先の住所を入力（指定）してください。

Ｑ４．クレジットカードを利用すると何か特典はあるか。

Ａ４．クレジットカードでご利用いただいた税抜金額の２％相当分（小数点以下切捨）をWILLsCoinにて還元いたします。

Ｑ５．返礼品が届くのはいつ頃になるか。

Ａ５．返礼品が届く時期は、自治体や返礼品の種類によって異なり、2週間～最大半年程度お待ちいただく場合があります。同じ自治体でも返礼品により発送時期は異なる場合がありますので、寄付をした自治体までお問い合わせください。

■「ジェイフロンティア・プレミアム優待倶楽部」に関するお問合せ

プレミアム優待倶楽部 ヘルプデスク

TEL：0120-980-965

受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：564百万円（2025年5月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/

※株主優待制度の変更を公表した8/25から直近1カ月の終値平均にて算出