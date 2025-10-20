バイクがもっと高く売れる！「モトメガネ バイク買取」を一括査定からオークション形式にリニューアル

パークアップ株式会社

パークアップ株式会社（本社：兵庫県明石市朝霧南町1丁目193-5 ネーベル藤本3F、代表取締役社長：田中智士、以下「パークアップ」）は、同社が運営するバイク買取サービス「モトメガネ バイク買取」(URL：https://kaitori.motomegane.com/)を全面リニューアルし、新たに「モトメガネ　バイク買取オークション」としてサービス提供を開始しました。


今回のリニューアルにより、ユーザーがより簡単に、そしてより高く愛車を売却できる仕組みへと進化しました。



バイク買取オークションでストレスなくバイク売却が可能に！

■「モトメガネ バイク買取オークション」とは


本サービスは、ユーザーがオークション形式によりバイクを売ることができる、バイク買取プラットフォームです。


ユーザーはWEB上で愛車情報を入力するだけで、全国のバイク買取店やバイク販売店がオークション形式で入札を実施します。


入札段階ではユーザーの個人情報は買取企業には開示されないので、ユーザーは安心して、オークションに出品できます。


査定価格にユーザーが納得して売却を希望した場合、最高査定額を提示した1社のみにユーザー情報が開示され、買取企業がユーザーに連絡し、実車確認のうえ、バイクを買取します。



これにより、従来のような「多数の業者から一斉に電話がかかってくる」煩わしさをなくしつつ、より高い査定額で売却できる環境を実現しました。


また、価格に納得できず、売却を希望しない場合はキャンセルすることも可能で、その場合は個人情報が一切外部に開示されることはありません。



■サービスの特徴

査定方法：WEB上での簡単事前査定フォーム入力


入札方式：全国の加盟店によるオンライン入札


連絡する業者数: 価格に納得して売却を希望した場合のみ、1社のみに情報を開示


参加買取店:全国の多数のバイク買取加盟店


利用料：無料（ユーザー負担なし）



■ユーザーのメリット

（１）煩わしい営業電話なし！


価格に納得して売却を希望した場合のみ、1社のみに情報を開示されるため、従来のような電話ラッシュがありません。



（２）より高く、安心して売れる！


複数の買取加盟店が事前に競い合うため、高額査定が期待できます。



（３）個人情報の公開は最小限！


ユーザーが売却を希望した1社にのみ情報が開示されるため、安心して利用可能です。


売却を希望しない場合は、個人情報は一切開示されません。



■買取事業者様のメリット


（１）効率的な営業活動が可能


入札上位に入った車両のみユーザーへアプローチできるため、営業リソースを効率的に活用できます。



（２）ユーザー満足度の高い仕組み


電話ラッシュを防ぎ、ブランドイメージを損なうことなくバイク買取が可能。



（３）全国規模での新規顧客獲得チャンス


「モトメガネ」ブランドの集客力を活用し、全国のバイク売却希望者とマッチング可能。



■「モトメガネ　バイク買取オークション」サービスにご参加希望の企業様

下記フォームからお問い合わせください。


https://www.motomegane.com/inquiry-form






■会社概要

社名 パークアップ株式会社


所在地 兵庫県明石市朝霧南町1丁目193-5 ネーベル藤本3F


代表者 代表取締役社長　田中智士


設立 2019年2月18日


資本金 999万円


事業内容


ノリモノ（バイク・自動車・自転車）＋アウトドアのEC事業


バイク専門フリーマガジン「モトメガネ」発行


自動車専門フリーマガジン「モトメガネカーズ」発行


WEBメディア「モトメガネ」「モトメガネカーズ」「MOBY」運営


バイク用TOPケース「FURCHTLOS（フルヒトロス）」日本総販売元



コーポレートサイト：https://www.perk-up.jp/


モトメガネ バイク買取オークション：https://kaitori.motomegane.com/


バイク専門メディア「モトメガネ」：https://www.motomegane.com/


自動車専門メディア「MOBY」：https://car-moby.jp/


バイク用トップケース「FURCHTLOS（フルヒトロス）」：https://www.furchtlos.jp/