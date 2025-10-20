バイクがもっと高く売れる！「モトメガネ バイク買取」を一括査定からオークション形式にリニューアル

パークアップ株式会社

パークアップ株式会社（本社：兵庫県明石市朝霧南町1丁目193-5 ネーベル藤本3F、代表取締役社長：田中智士、以下「パークアップ」）は、同社が運営するバイク買取サービス「モトメガネ バイク買取」(URL：https://kaitori.motomegane.com/)を全面リニューアルし、新たに「モトメガネ バイク買取オークション」としてサービス提供を開始しました。

今回のリニューアルにより、ユーザーがより簡単に、そしてより高く愛車を売却できる仕組みへと進化しました。

■「モトメガネ バイク買取オークション」とは

バイク買取オークションでストレスなくバイク売却が可能に！詳細を見る :https://kaitori.motomegane.com/

本サービスは、ユーザーがオークション形式によりバイクを売ることができる、バイク買取プラットフォームです。

ユーザーはWEB上で愛車情報を入力するだけで、全国のバイク買取店やバイク販売店がオークション形式で入札を実施します。

入札段階ではユーザーの個人情報は買取企業には開示されないので、ユーザーは安心して、オークションに出品できます。

査定価格にユーザーが納得して売却を希望した場合、最高査定額を提示した1社のみにユーザー情報が開示され、買取企業がユーザーに連絡し、実車確認のうえ、バイクを買取します。

これにより、従来のような「多数の業者から一斉に電話がかかってくる」煩わしさをなくしつつ、より高い査定額で売却できる環境を実現しました。

また、価格に納得できず、売却を希望しない場合はキャンセルすることも可能で、その場合は個人情報が一切外部に開示されることはありません。

■サービスの特徴

査定方法：WEB上での簡単事前査定フォーム入力

入札方式：全国の加盟店によるオンライン入札

連絡する業者数: 価格に納得して売却を希望した場合のみ、1社のみに情報を開示

参加買取店:全国の多数のバイク買取加盟店

利用料：無料（ユーザー負担なし）

■ユーザーのメリット

（１）煩わしい営業電話なし！

価格に納得して売却を希望した場合のみ、1社のみに情報を開示されるため、従来のような電話ラッシュがありません。

（２）より高く、安心して売れる！

複数の買取加盟店が事前に競い合うため、高額査定が期待できます。

（３）個人情報の公開は最小限！

ユーザーが売却を希望した1社にのみ情報が開示されるため、安心して利用可能です。

売却を希望しない場合は、個人情報は一切開示されません。

■買取事業者様のメリット

（１）効率的な営業活動が可能

入札上位に入った車両のみユーザーへアプローチできるため、営業リソースを効率的に活用できます。

（２）ユーザー満足度の高い仕組み

電話ラッシュを防ぎ、ブランドイメージを損なうことなくバイク買取が可能。

（３）全国規模での新規顧客獲得チャンス

「モトメガネ」ブランドの集客力を活用し、全国のバイク売却希望者とマッチング可能。

■「モトメガネ バイク買取オークション」サービスにご参加希望の企業様

下記フォームからお問い合わせください。

https://www.motomegane.com/inquiry-form

■会社概要

社名 パークアップ株式会社

所在地 兵庫県明石市朝霧南町1丁目193-5 ネーベル藤本3F

代表者 代表取締役社長 田中智士

設立 2019年2月18日

資本金 999万円

事業内容

ノリモノ（バイク・自動車・自転車）＋アウトドアのEC事業

バイク専門フリーマガジン「モトメガネ」発行

自動車専門フリーマガジン「モトメガネカーズ」発行

WEBメディア「モトメガネ」「モトメガネカーズ」「MOBY」運営

バイク用TOPケース「FURCHTLOS（フルヒトロス）」日本総販売元

コーポレートサイト：https://www.perk-up.jp/

モトメガネ バイク買取オークション：https://kaitori.motomegane.com/

バイク専門メディア「モトメガネ」：https://www.motomegane.com/

自動車専門メディア「MOBY」：https://car-moby.jp/

バイク用トップケース「FURCHTLOS（フルヒトロス）」：https://www.furchtlos.jp/