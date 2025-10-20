【LINEスタンプ】DODの「ウサロゴスタンプ」第2弾。日常もキャンプも盛り上げる全16種が販売開始。
ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、コミュニケーションアプリのLINEで使える公式スタンプ「ウサロゴスタンプ」の第2弾を2025年10月より販売開始いたしました。
2025年5月に発売した第1弾の好評を受けて本作を企画。
第2弾の今回は、「設営完了！」や「じゅうたい中」などキャンプ時に便利なスタンプから「シランケド」、「コンビニいかん？」など日常会話で使えるものまで全16種のラインナップ。
16種すべてにDOD製品が登場しているため、「これ私が持ってるアイテムだ」というような発見もお楽しみいただけます。
販売ページ :
https://store.line.me/stickershop/product/31826733/ja
企画担当のヒトコト
第一弾では表現しきれなかった少し遊び心のあるワードも盛り込めました。
アウトドアブランドの枠をいい意味で飛び越えた、可愛くてポップな仕上がりになっています。
広報ツジのヒトコト
私も大愛用していますが「このキャラなに？」と反応してもらえるのが嬉しくてついつい意味もなくスタンプを押しがち。DOD仲間を増やすきっかけとして活躍してくれています。
スタンプラインナップ
第1弾も好評発売中
販売ページ :
https://store.line.me/stickershop/product/30638571/ja?utm_source=gnsh_stickerDetail&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadHXez7kUA8usoFL-qYzdyy23VopKVaMiLXBJiWc83vKoZzTl7RkFeJ3ZUoAQ_aem_LWEnr43TU1d8pusoAhwb2A
DOD
「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。
子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。
ブランドページ：https://www.dod.camp/
ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/
公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp
公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP
公式アプリ：https://www.dod.camp/app/
お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact