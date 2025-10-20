帝国ホテル初の愛犬同伴宿泊プラン

ドッグスイートステイ

～プランご利用者様限定 屋内ドッグラン付～

2025年10月20日（月）から予約受付開始





広々としたスイートでご家族と過ごす特別なホテルステイ

株式会社帝国ホテルは、本年11月3日に開業135周年を迎えるにあたり、2024年11月3日から2026年3月31日までを開業135周年記念期間とし、帝国ホテル 東京にて、記念イベントの開催や記念商品の発売など、さまざまな企画を実施しています。

この度、開業135周年記念宿泊商品として、帝国ホテル初の愛犬同伴宿泊プラン「ドッグスイートステイ～プランご利用者様限定 屋内ドッグラン付～」の予約受付を、10月20日（月）より開始いたします。（販売期間：2025年11月3日（月・祝）～）

概要は次のとおりです。

□ドッグスイートステイ ～プランご利用者様限定 屋内ドッグラン付～

開業135周年を機に発売する、愛犬と一緒のお部屋に泊まることのできる初めての宿泊プランです。大切なご家族の一員である愛犬（15㎏まで）と一緒に、広々としたタワー館のレジデンシャルスイートにご宿泊いただけます。

また、客室と同じフロアにある本プラン専用の屋内ドッグランをご利用いただけるほか、ドッグ用オリジナルグッズやご滞在をサポートする貸出備品をご用意しております。

予約開始：2025年10月20日（月）午前10:00

販売期間：2025年11月3日（月・祝）～

客室タイプ：タワー館「レジデンシャルスイート」（20階／66.2㎡）

販売室数：1日4室限定

料金：185,500円～（1室2名様ご利用。1泊朝食付、消費税・サービス料込、宿泊税別）

※ドッグ用オリジナルグッズ付（1回の滞在で1匹につき1つ）

※料金はご宿泊日およびご予約時期に応じて変動いたします。

※犬用のお食事のご用意はございませんので、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

※最大2匹まで宿泊可。2匹でご宿泊の場合は、15,000円の追加料金を申し受けます。

予約方法：ご予約は電話（03-3504-1251）、または公式ホームページより承ります。

https://www.imperialhotel.co.jp/tokyo/stay/purpose/dog-plan

※ご予約は、ご宿泊5日前の正午12：00まで承ります。

※ご宿泊5日前以降のキャンセルはご宿泊料金の100％をお取消料として申し受けます。

お問い合わせ：帝国ホテル 東京 客室予約係 TEL. 03-3504-1251

（平日 9:00～18:00、土日祝 9:00～17:15）

プラン特典：

●屋内ドッグラン 利用時間：8：00～22：00

ご宿泊の客室と同様、眺めの良いタワー館20階に135㎡の広々とした屋内ドッグランをご用意いたしました。利用時間内は自由に出入りが可能で、客室からのアクセスも良く、天候に左右されずに愛犬との時間をお楽しみいただけます。

●ドッグ用オリジナルグッズ

バスローブ、スリッパ風トイ、おやつ、トートバッグを、1回のご滞在で1匹につき１セットお渡しいたします。ご滞在中はもちろん、ご自宅に帰った後も、愛犬とのお散歩や遊びにご利用いただけます。

●その他貸出備品

ご滞在中にご利用いただける犬用のベッド、サークル、フードボウル等の備品類を無料で貸し出しいたします。