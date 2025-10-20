







松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、干支シリーズの第5弾として、「ピュアモルトウイスキー倉吉 午帯 2026 SPECIAL RELEASE」と「シングルモルトウイスキー シェリーカスクフィニッシュ倉吉 干支ボトル2026」を数量限定にて発売いたします。

本シリーズは、干支をテーマに新しい年を華やかに彩る限定ウイスキーとして毎年展開しています。

2026年の干支「午（うま）」をモチーフに、力強さと上品さを兼ね備えた2つのデザインが誕生しました。

◇ピュアモルトウイスキー倉吉 午帯 2026 SPECIAL RELEASE

織物のラベルには「福を招く縁起物」として知られている、左を向いた “左馬（ひだりうま）”をモチーフに、富と繁栄を願う吉祥文様「分銅繋ぎ（ふんどうつなぎ）」を組み合わせたデザインを採用しました。

「分銅繋ぎ」は、宝尽くしのひとつとされる分銅を連ねた文様で、古くから豊かさを象徴する意匠として親しまれています。

帯の繊細さと華やかさが織りなす、縁起のよい一本です。

◇シングルモルトウイスキー シェリーカスクフィニッシュ倉吉 干支ボトル2026

新しい年を駆け抜ける“午”の姿を、力強く描いた限定デザインボトル。

シェリーカスクフィニッシュによる芳醇な香りと深いコクが、

“午”の 躍動感を思わせるように口中に広がります。

心を弾ませるような味わいで、新たな一年の始まりを彩ります。

干支に込めた縁起の想いと、倉吉ウイスキーのやさしい香りが重なり合う特別な2本。

新年を祝うひとときにはもちろん、晴れの日の贈り物にもふさわしい限定ウイスキーです。

■商品情報

「ピュアモルトウイスキー倉吉 午帯 2026 SPECIAL RELEASE」





原材料名：モルト

容量：700ml

アルコール度数：43%

希望小売価格：\4,000（税込\4,400）

出荷予定：2025年11月上旬より順次出荷

「シングルモルトウイスキー シェリーカスクフィニッシュ倉吉 干支ボトル2026」





原材料名：モルト

容量：700ml

アルコール度数：43%

希望小売価格：\5,000（税込\5,500）

出荷予定：2025年11月下旬より順次出荷

■倉吉蒸溜所について

倉吉蒸溜所は鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。

「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。

現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■商品についてのお問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております