●限定各1500個●Honda シビックタイプRと、ウイングマーク！ペットボトルを冷たいまま持ち運べるボトルホルダーが楽天市場で販売開始

Honda ウイングマークと、Honda CIVIC TYPE Rの「保冷ペットボトルホルダー」が楽天市場に登場！

株式会社フェイスペットボトルホルダー ホンダウイング(ホワイト) / シビックタイプR(シルバー)

ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPから、ホンダウィングとシビックタイプRがプリントされたペットボトルホルダーが登場！楽天市場にて販売開始しました。

Hondaの二輪部門のロゴである「ウイングマーク」モデルは、ホワイトとグレーでまとまったシンプルなデザイン。「CIVIC TYPE R」モデルはクールなステンレスとブラックのスタイリッシュなデザインに仕上がっています。

普段のペットボトル飲料を保冷したまま持ち運ぶことが可能なアイテムとなっています。

500mlのペットボトル用に設計されていますが、スクリュー式に締める仕様のため、650mlなどのビッグサイズにも対応します。（ペットボトルの形状によっては入らない場合もあります）

持ち運びしやすいストラップ付きなので、ペットボトルを持ってのお出掛けもスムーズ。またストラップをバッグの持ち手にひっかけることで、カバンの中が結露で濡れにくくなり、お出かけの便利なアイテムとなっています。またペットボトル飲料を冷たいまま持ち運ぶことができるため、熱中症対策としても活躍します。

Hondaファンへのギフトとしてもおすすめです。各1500個限定の生産となります。

ぜひこの機会にお求めください。

【商品特徴】

◆ Honda公式ライセンス取得アイテム

本田技研工業株式会社公認の正規ライセンス商品。Hondaブランドを愛するすべての方へ。

◆ デザインは2種

・Honda WING（ホワイト）

・CIVIC TYPE R（シルバー）

どちらもホワイト／シルバーの洗練されたカラーリングで、男女問わず使用可能。

◆ 保冷の実用性もあり便利です

◆ ステンレス製のシンプルな設計

本体はステンレス鋼、カバーはポリプロピレン

楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/norimono/439462/

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

ペットボトルホルダー ホンダウィング(ホワイト)ペットボトルホルダー ホンダウィング(ホワイト)ペットボトルホルダー ホンダウィング(ホワイト)ペットボトルホルダー シビックタイプR(シルバー)ペットボトルホルダー シビックタイプR(シルバー)ペットボトルホルダー シビックタイプR(シルバー)

商品詳細

ペットボトルホルダー ホンダウィング(ホワイト) / シビックタイプR(シルバー)

【商品情報】

商品名：ペットボトルホルダー ホンダウィング（ホワイト）／シビックタイプR（シルバー）

価格 ：税込2200円

対応サイズ：500ml～650mlのペットボトル

サイズ：約8.5×8×17.4cm

[JAN]

ホンダウィング：4570138439462（品番：439462）

シビックタイプR：4570138439479（品番：439479）

[素材]

カバー：ポリプロピレン

本体：ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）

内底クッションゴム：シリコーンゴム

※一部形状によっては使用できないペットボトルもございます。

※カバーの締めすぎにご注意ください。

[CAMSHOP.JP]

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

CAMSHOPメールマガジン

https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)

Twitter

https://x.com/camshop_byfaith

インスタグラム

https://www.instagram.com/camshop_by_faith/

https://www.instagram.com/faithinc_norimono/

https://www.instagram.com/faithinc__fun/

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)