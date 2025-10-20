海外セレブも愛用する″海のスーパーフード″がついに日本上陸。フィリピン・パラワン島産 天然シーモスジェルで始める新しいインナーケア習慣「never seen」が11月1日より販売開始。

NEVERSEEN株式会社

NEVERSEEN株式会社（本社：東京都港区）は、海外セレブリティがビューティ＆ヘルスケアに取り入れていることで話題沸騰中のスーパーフード「シーモス」を使用したインナーケアブランド「never seen（ネバーシーン）」(https://nvrseen.com/)をローンチします。

フィリピン最後の秘境・パラワン島産の極めて希少な天然シーモスのみを使用した「シーモスジェル」2種を、2025年11月1日より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

海外セレブが火付け役。ウェルネスの新潮流「シーモス」とは

今、美と健康の最前線を走る人々が最も注目するインナーケア、それが「シーモス」です。

様々なセレブがスムージーの秘訣として公言し、TikTokでは関連動画が13億回以上も再生されるなど、そのムーブメントは世界的に加速しています。

ロサンゼルスの高級スーパーではコールドプレスジュースと並んでシーモス入りスムージーが定番となり、人気リアリティ番組では著名投資家がシーモスブランドに投資するなど、単なるブームに留まらない、次世代のウェルネス習慣として確固たる地位を築きつつあります。

この世界的な潮流のなか、本物の品質を追求して誕生したのが、プレミアムシーモスジェルブランド「never seen」です。

太古から伝わる自然の叡智。豊富な栄養素を秘めた“海の宝石”

シーモスは、フリル状の藻類の一種。その歴史は古く、何世紀にもわたり海沿いの地域で薬効や栄養補給のために珍重されてきました。

マグネシウム、ヨウ素、鉄、葉酸、カルシウム、ビタミン、食物繊維などの栄養素を含み、欧米では天然のマルチビタミン＆ミネラルサプリとして話題を集めています。その小さな海藻には現代人が渇望する自然の恵みが凝縮されています。

食物繊維も豊富に含まれるため、ヨーグルトと混ぜたりしながら食べて、腸活・すっきりをサポートします。

潤いに満ちた輝きと、軽やかさをサポートする、まさに“海の宝石”とも呼ぶべきスーパーフードです。

なぜ「never seen」なのか？最高品質を求めて誕生

海外には様々なシーモス製品が存在しますが、「never seen」は一線を画します。それは、私たちが本物のシーモスの価値とは何かを知っているからです。

【産地】- なぜ、パラワン島なのか。

シーモスは育つ海の環境を映す鏡です。海洋汚染の影響を受けやすく、環境が悪ければ栄養価も著しく低下します。

2つの世界遺産があるフィリピン「最後の秘境」パラワン島にこだわったのはそのためです。

貴重な生態系が残る、クリーンなエメラルドグリーンの海で、太陽の光を一身に浴びて育った天然シーモス。

その圧倒的な生命力を、そのままお届けします。

【日本産】- 厳しい品質管理下で生まれるピュアなジェル

私たちはフィリピンの現地で食品加工をするのではなく、日本に直送し、品質管理の厳しい工場で、丁寧に海藻の痛みや不純物を取り除きます。

また、限りなく新鮮な状態でお届けするため、注文後に素早く加工・瓶詰めをしてお届けします。

【品質】- “本物”は、THE・海藻味。

良質なシーモスの証は、アロエのような心地よい舌触りと、THE・海藻味であること。

安価な製品にありがちな塩辛さや、香料の良い香り、人工甘味料でごまかした味は一切ありません。

添加物を一切使用せず、品質管理が厳しい日本の食品加工工場で、熟練の職人が手間を惜しまず丁寧に手作りしたピュアなジェルだからこそ、素材の真価が際立ちます。

【体験】- 日常に、優雅なひとときを。

日々の食生活に「never seen」をひとさじ加える。そのシンプルな行為が、自分自身を慈しむ優雅な時間へと変わります。

never seen LINE UP シーモスの商品展開は？

never seenのシーモスジェルはORIGINAL（プレーン）とUME（梅風味）の2種類です。ライフスタイルや気分に合わせて選べる2つのラインナップをご用意しました。

NEVERSEEN SEAMOSS GEL - ORIGINAL

シーモス本来のピュアな恵みを、ありのままに。無味無臭に限りなく近いため、スムージーやヨーグルト、お料理のソースなど、あらゆるものに加えてお楽しみいただけます。

まずはシーモスの力をダイレクトに感じたい方に最適な、ブランドのシグネチャーアイテムです。

原材料：シーモス(フィリピン)、ライム果汁

内容量：280g

販売価格：9,075円（税込）

※要冷蔵

NEVERSEEN SEAMOSS GEL - UME

ライムとオーガニックシュガーを入れて美味しく食べやすくした梅風味の「UME」。

海藻独特の味が苦手な方や、トーストやパンケーキに添えたり、ヨーグルトに溶かしたり。美味しくインナーケアを続けたい方へ贈る、デザート感覚のフレーバーです。

忙しい朝でも、手軽に心と身体を満たすひとときを演出します。

原材料：ライム果汁(国内製造)、オーガニックココナッツシュガー、シーモス

内容量：280g

販売価格：9,075円（税込）

※要冷蔵

日常を彩る、5つの優雅なシーン - WAYS TO EAT SEAMOSS

「never seen」は、あなたのライフスタイルに寄り添い、美しさを加速させます。朝のひとさじから始まる、天然のサプリメントが日常を特別なものへと変えていきます。

１. そのまま、スプーンでひとくち。

まずはピュアなジュレをそのまま。身体が目覚める感覚をダイレクトに感じてください。

２. スムージーに溶け込ませて、贅沢な“飲む美容液”に。

いつもの一杯に加えるだけで、美容と健康のポテンシャルを最大限に引き出す特別なドリンクへと昇華。内側から輝きをチャージします。

３. ヨーグルトと合わせて、腸活をブースト。

豊富な食物繊維とプロバイオティクスの相乗効果で、内側からのすっきりをサポート。軽やかで輝きに満ちた一日の始まりに。

４. プロテインにプラスして、理想のボディメイクを。

トレーニングの質を高めるパートナーとして。身体づくりに必要なビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養素を補う。より洗練されたシルエットを目指して。

５. トーストに添えて、彩り豊かな朝食を。

ジャムやバターの代わりに。身体が本当に喜ぶものを選ぶという、優雅な朝の選択。海のミネラルが、潤いに満ちた美肌を育みます。

- SEAMOSS INNER SERUM美の源泉は内にあり。“食べる美容液ジュレ”という新発想。

「never seen」が提案するのは、肌に塗るのではなく、内側から美しさを育む“食べるスキンケア”です。

まず着目すべきは、その「腸活」サポート力。豊富な水溶性食物繊維が腸内環境を整え、内側からのすっきりを促します。肌は内臓の鏡。健やかな腸から生まれるコンディションこそが、揺るぎない透明感の土台となります。

さらに、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、リン、硫黄、鉄、亜鉛、マンガン、銅、セレン、ヨウ素、モリブデンなど豊富なミネラルや、ビタミンA、C、E、Kなどを含み、肌、髪、爪に必要な栄養素を含んでいます。

「腸活」と「栄養補給」。

この2つのアプローチを同時に叶える「never seen」は、まさに“食べる美容液ジュレ”。毎日のひとさじが、あなた自身の持つ美しさの源泉を目覚めさせます。

- SEAMOSS DIET「我慢」から「満たす」へ。新時代のボディデザイン

ひとさじで、ボディをデザインする。

ダイエットは、もう空腹や栄養不足と戦う苦しい時間ではありません。「never seen」が提案するのは、「我慢」から「満たす」へと発想を転換する、新しいダイエット・リプレイスメントです。

朝の一食を、この“海の宝石”に置き換えてみてください。

驚くほど穏やかで、心地よい満足感があなたを包み込みます。シーモスが持つ豊富な水溶性食物繊維が胃の中でやさしく膨らみ、空腹という概念から解放します。

ひとさじわずか0.3kcal※。

それでいて、美しさの源であるビタミン・ミネラルをしっかりとチャージ。不要なものを手放しながら、内側から美しさを育む。高品質でピュアな「never seen」は、理想のシルエットを目指すあなたの、最も優れたパートナーとなるでしょう。

（※ORIGINALの場合）

- SEAMOSS FASTING静寂と浄化。シーモス・ファスティングという選択

海の恵みで、身体をリセットする時間。

「never seen」は、あなたのファスティング体験をアップデートする、新しいウェルネス習慣を提案します。

甘い酵素ドリンクと空腹感との戦いは、もう過去のストーリー。

デトックスの主役である肝臓の働きに不可欠なビタミンやミネラル。そして、老廃物を最終的に排出する食物繊維。従来のファスティングでは、この両方を満たすことにジレンマがありました。

「never seen」のシーモスジェルは、それらを満たします。

ビタミン、ミネラル、食物繊維の宝庫でありながら、糖質はほぼゼロ、そして超低カロリー。

まっすぐに海の恵みだけを受け取れる「シーモス・ファスティング」は、まさにデトックスの黄金律です。回復食と共に摂取すれば、血糖値の急上昇やリバウンドのリスクも抑制。



美意識の高い人々へ届ける、静かで満たされた浄化の時間。

never seenが、これまでにないクリアな感覚へとあなたを導きます。

never seen 商品概要

ブランド名： never seen（ネバーシーン）

発売日： 2025年11月1日

商品名： シーモスジェル - ORIGINAL

価格：9,075円（税込）

内容量： 280g

原材料名： シーモス（フィリピン）、ライム果汁

※要冷蔵

商品名： シーモスジェル - UME

価格： 9,075円（税込）

内容量： 280g

原材料名： ライム果汁（国内製造）、ココナッツシュガー、シーモス

※要冷蔵

販売チャネル： never seen 公式オンラインストア

公式サイトURL：https://nvrseen.com

公式Instagram：_neverseen_official_(https://www.instagram.com/_neverseen_official_/)

never seenのコンセプト

まだ見ぬ価値を、日本に。

“never seen”は、シーモスという素材が持つ可能性を、まったく新しい“食の体験”として届けたいという想いから生まれました。

世界中から厳選した自然の恵みを用い、心と身体を本来のバランスへと導くプロダクトをお届けするウェルネスブランドです。内側からコンディションを整え、軽やかで輝きに満ちた一日をスタートさせる、新しいインナーケア習慣を提案します。

会社概要

会社名：NEVERSEEN株式会社

所在地：東京都港区北青山2-12-8 BizSmart青山 237号室

代表者：代表取締役 村上英史

設立：2024年11月

事業内容：健康食品企画、開発、販売

URL：https://nvrseen.com

