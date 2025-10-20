株式会社ベンナーズ、日本政策金融公庫・西日本シティ銀行・佐賀共栄銀行との協調融資により1.2億円を調達

株式会社ベンナーズ

株式会社ベンナーズ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：井口剛志、以下「ベンナーズ」）は、日本政策金融公庫、西日本シティ銀行、佐賀共栄銀行の3行より、総額約1.2億円の協調融資（一部新株予約権付）を受けました。

調達した資金は、お魚サブスクリプションサービス「フィシュル!」の会員拡大・商品開発、ならびに当社が展開する海鮮丼専門店「玄海丼 GENKAIDON」の店舗拡大に活用いたします。

■事業拡大と新たな挑戦

ベンナーズは、日本の魚食文化の普及を目指し、未利用魚や天然魚を活用したお魚ごはん「フィシュル!」を全国のご家庭にお届けしてまいりました。現在、累計会員数は59,000名を超え、多くのお客様に継続的にご利用いただいています。

今後は会員基盤のさらなる拡大に加え、商品ラインナップやサービス体験の向上を通じて、日本の魚食文化を次世代につなげてまいります。

また、魚の魅力を直接体験いただける場として、京都・大阪にて海鮮丼専門店「玄海丼 GENKAIDON」を展開しています。

今回の協調融資は、これら事業全体の成長性が地域金融機関から高く評価されたものであり、とりわけ「フィシュル!」事業の更なる飛躍への大きな後押しとなります。

■代表コメント

株式会社ベンナーズ 代表取締役 井口剛志

「このたび、日本政策金融公庫様、西日本シティ銀行様、佐賀共栄銀行様より多大なるご支援を賜り、当社は『フィシュル!』と『玄海丼』の拡大に本格的に取り組むことができます。

地域金融機関からの評価は、当社のビジネスが社会的に意義のあるものであることの証でもあります。

私たちは“サステナブルな水産インフラを構築する”というビジョンのもと、さらなる成長に挑戦してまいります。そして、その挑戦を共に支えてくださる仲間を広く募集しています！」

■採用について

本調達により、「フィシュル!」事業を中心とした事業拡大を加速してまいります。

それに伴い、未来の水産インフラを共に創りあげる仲間を募集しています。

具体的な募集職種は今後順次公開予定ですが、事業・店舗の拡大フェーズに携わりたい方、また地域資源を活かした事業に共感いただける方に、ぜひご応募いただきたいと考えています。

採用情報の詳細は当社ホームページをご覧ください。

https://www.benners.co.jp/recruit

■会社紹介

社名：株式会社ベンナーズ

ビジョン：「サステナブルな水産インフラを構築していくことで、世界の水産業界にとって最も必要とされる会社を創造する」

ミッション：「作り手よし、食べる人よし、そして社会よしな世界を新たなビジネスモデルと技術で実現する」

所在地：〒813-0018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目3－1羽野水産福岡香椎冷蔵庫5F

代表者：井口 剛志(いのくち つよし)

事業内容：魚のフードロス削減のためのお魚サブスク「フィシュル!」、水産卸売事業、外食事業海鮮丼専門店「玄海丼 GENKAIDON」

代表者電話番号：092-692-2033

メールアドレス：info@benners.co.jp

会社URL：https://www.benners.co.jp

フィシュル! 公式サイト：https://fishlle.com

玄海丼 GENKAIDON 公式サイト：https://genkaidon.jp/