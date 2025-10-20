こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2025年度グッドデザイン賞受賞 創造工学部建築学科・金子尚志研究室の学生がデザイナーとして携わった住宅が受賞！
10月15日、2025年度グッドデザイン賞の受賞作品が発表になり、建築学科 金子尚志研究室の学生がデザイナーとして設計に携わった住宅作品「風環の家（ふうわのいえ）・パッシブデザイン奥州水沢モデル」が、住宅分野でのグッドデザイン賞を受賞しました。
風環の家（ふうわのいえ）・パッシブデザイン奥州水沢モデルは、金子研究室の学生がデザイナーとして設計を担当し、地域企業と共同で取り組んだ住宅です。地域の価値を発見するプロセスを重視し、実際の住宅へ反映することで、気候・風土＝地域資源を内在する住宅として計画しました。独自に作成した「リサーチブック」をもとに地域の魅力を再発見し、住宅が価値として備えるべき要素を抽出。住宅デザインとともに住まい手に地域の特徴・地域性をいかにして伝えるかを探求したプロジェクトです。
【デザインのポイント】
1. 南・北2つの吹抜け空間によって、室温、空気圧など環境差を生じさせ、住宅全体の空気循環を実現しました。
2. 可変性を持たせた、水周り・キッチン・リビング・ダイニングの4領域で、田の字プランを現代的に再現しました。
3. 2階建が一般的な現代住宅において、屋根を葺き下ろす構成により、立面の構成を屋根が壁より大きく見える面積比として、地域になじむ形態としました。
【受賞作品概要】
・受賞対象名： 風環の家（ふうわのいえ）・パッシブデザイン奥州水沢モデル
・カテゴリ： 戸建住宅
・事業主体名： 千葉建設株式会社
・ディレクター： 金子尚志（建築学科教授・株式会社クアトロ）
・デザイナー：
千葉工業大学［大山幹生、林原史聖、福林海斗（建築学科4年）、沓掛涼太（建築工学専攻修士2年）、佐藤孝太郎（同1年）、金子尚志］
千葉建設株式会社［千葉聡、菊池泉、髙橋利恵、宮崎弥生、伊藤裕貴、遠藤文彦、滝川真由、千田和也］
・プロデューサー： 千葉建設株式会社 常務取締役 菊池泉
