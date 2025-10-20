アルファ高送りラジアスミルシリーズにインサート材種「JS4160」を追加 2025年10月20日発売
株式会社MOLDINO
新インサート材種「JS4160」と適用商品
- 靭性と耐熱性のバランスに優れた超硬母材、耐熱性と耐溶着性に優れたコーティング膜の採用により高能率加工時において安定した長寿命を発揮します。
- SS材、SC材、SCM材など35HRC未満の被削材の不安定加工や高能率加工に適しており、湿式加工にも対応します。
株式会社MOLDINO（本社:東京都墨田区 代表取締役社長:金子 善昭 以下MOLDINO）は、アルファ高送りラジアスミルシリーズに炭素鋼や合金鋼の切削に優れる新インサート材種「JS4160」を追加し、2025年10月20日より発売いたします。
■商品の特徴とメリット
■推奨できる加工用途
硬度35HRC未満の炭素鋼・合金鋼の荒切削加工
■適用商品（追加発売品）
アルファ高送りラジアスミル TR2F用：2アイテム
アルファ高送りラジアスミル TD4N用：2アイテム
アルファ高送りラジアスミル ASR多刃タイプ用：4アイテム
■価格（追加発売品）
\1,210～\1,650（消費税別）
■発売日
2025年10月20日
以上