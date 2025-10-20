株式会社Gozal、「第4回 広島ワークスタイルカンファレンス」への出展・協賛を決定

株式会社Gozal

株式会社Gozal（本社：東京都目黒区三田2-3-2、代表取締役：高谷 元悠、以下「Gozal」）は、2025年11月に開催される「第4回 広島ワークスタイルカンファレンス(https://www.chugoku-np.co.jp/stp/Ad/hiroshima-wsc/) 」（主催：広島県社会保険労務士会、中国新聞社）に出展・協賛いたします。

本イベントは、雇用に関する法令や制度の周知と時代に合わせた「働きやすい職場」のつくり方を共有するとともに実践企業を表彰するイベントです。Gozalは、労務DXの最前線を支えるクラウド技術と実践事例を紹介し、地方企業・専門士業との共創を推進してまいります。

出展・協賛の目的

■地域発の労務DX推進への貢献

Gozalは、全国の労務担当者や社会保険労務士の業務効率化を支援しており、地方企業のデジタル労務化・業務変革の推進を後押しします。

■「テクノロジー×人」視点での課題解決提案

労務業務の属人化や制度対応の複雑化に対し、テクノロジーを活かした“人的支援型DX”の事例を紹介します。

■地元企業・士業とのネットワーキング

展示ブースを通じ、広島・中国地方の企業・社労士・行政関係者と直接対話し、共創の可能性を探ります。

株式会社Gozalについて

株式会社Gozalは、「世界中の人と組織が安心してベストを尽くせる世界を創る」というミッションのもと、労務領域に特化したクラウドサービスを提供しています。主力サービス「Gozal給与チェック」は、従業員情報を自動で収集し、契約変更・休職・給与改定などの影響を自動検知・通知することで、給与計算ミスの防止と業務効率化を実現します。

会社概要

会社名：株式会社Gozal

所在地：東京都目黒区三田2-3-2

代表者：代表取締役 高谷 元悠

設立：2014年1月

事業内容：「Gozal給与チェック」の開発、労務DXサービスの提供

URL：https://gozal.co.jp/