情報誌「世田谷ライフ」の編集長がセレクト！馬術を観戦しながら、世田谷の美味しい名店を楽しめるイベント【Tokyo Equestrian Festival 2025】

2025年10月25日（土）、JRA馬事公苑にて開催される Tokyo Equestrian Festival 2025（TEF2025）に、この街ならではの魅力をプラス。

世田谷で20年以上愛されているライフスタイル情報誌『世田谷ライフ』の編集長が、“馬術イベントと一緒に楽しみたい、世田谷の美味しい名店”をセレクトしました。どのお店も、「わざわざ行きたくなる！」と食いしん坊な編集長が自信をもっておすすめする、世田谷を代表する人気店ばかり。

馬術をおもいっきり楽しんだら、美味しいごはんでさらに心が満たされる。そんな最高の一日が過ごせる、一日限りの特別企画です。

ぜひ会場で、馬術と美食のコラボレーションをお楽しみください！

beet eat

ディナーで供されるジビエのフルコースとワインが評判で、世田谷区外からも喜多見の地にたくさんの人が訪れる、予約必須の超人気店です。ランチで食べられるカレーにも熱狂的なファンがいます。

【店舗情報】

店名：beet eat

住所：〒157-0067 東京都世田谷区喜多見9-2-18 喜多見城和ハイツ

電話番号：03-5761-4577

公式サイト：https://beeteatonline.raku-uru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/beet_eat_2015/

HARMONISE

2023年に成城でオープンしたスイーツ専門店。有名店やパリで修行を積んだシェフが手がけるスイーツを、上質なサービスとともにいただけると、多くのスイーツファンから注目を集めています。

【店舗情報】

店名：HARMONISE

住所：〒157-0066 世田谷区成城1-2-5成城増田ビル1階

電話番号：03-6411-8146

公式サイト：https://harmonise2023.com/?srsltid=AfmBOorTPN9fIne8r94ZMLoIwThoar5VN_I5ZWRfWmN2TVQUm3Bq4vMw

Instagram：https://www.instagram.com/harmonise2023/

lumielune

多くのビストロが存在する下北沢でも、ひと際存在感を放つ名店。小皿、前菜、メイン、パスタとどれも外さない上質な料理と、ソムリエが厳選したナチュラルワインは、多くの常連客を虜にしています。

【店舗情報】

店名：lumielune

住所：〒157-0073 東京都世田谷北沢3-18-5

電話番号：03-3465-0573

公式サイト：https://yoyaku.toreta.in/lumielune/#/

Instagram：https://www.instagram.com/lumielune_shimokita/

広味坊

「料理で人を感動させたい」と先代が追求した料理を、娘が継承。化学調味料を使わず、食べて健康になる中国料理を提供します。千歳烏山と祖師ヶ谷大蔵で、区内において確固たる地位を築いています。

【店舗情報】

店名：広味坊

住所：千歳烏山本店 〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-23-18

祖師ヶ谷大蔵店 〒157-0073 東京都世田谷区砧6-39-3

電話番号：03-3326-6999

公式サイト：https://koumibou.shopinfo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/koumibou_chitokara/

ふたこビール

世田谷を代表するブルワリーで、世田谷産のハト麦を使ったビールなどを醸造。2024年「世田谷クラフトビールフェス」では、最もたくさんの応援を受けた「ベストエールブルワリー」に選ばれました。

【店舗情報】

店名：ふたこビール

住所：〒157-0066 世田谷区玉川3-13-7柳小路南角2F

電話番号：03-6411-7125

公式サイト：https://futakobeer.com/

Instagram：https://www.instagram.com/futakobrewery/

ご家族やパートナーと馬術観戦を楽しみながら、素敵な週末を、

馬たちと一緒に過ごしてみませんか！？

イベント開催情報

10月25日（土）9:00～16:30

📍 JRA馬事公苑（東京都世田谷区）

🎟 先着3000名様・入場には事前登録が必要です。

イベント参加方法

参加申込方法：

Teket(https://teket.jp/10311/54590)サイトよりチケット登録をお願いします。

参加定員：

一般エリアは定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

参加締切日：

2025年10月24日（予定）

※締切日前でも定員に達した場合は受付を終了いたします。

関連リンク

TOKYO EQUESTRIAN FESTIVAL 公式サイト

https://tef-japan.studio.site/

一般エリアチケットサイト

https://teket.jp/10311/54590

主催：一般財団法人Tokyo Equestrian Festival