【新商品】【「お尻の痛み」と「サドル沼」に終止符を!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、自転車サドル(GC-FlowMax C1)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX サスペンションサドル GC-FLOWMAX C1

「“快適性を最優先に設計されたサドル"」

「お尻の痛み」と「サドル沼」に終止符を！

GC-FlowMax C1サドルは、街乗りから通勤・通学、週末のロングライドまで、

快適性を最優先に設計されたサドルです。

幅広で分厚い高反発クッションと、底部の内蔵型コイル式スプリングが路面からの衝撃を

強力に吸収し、お尻と腰の負担を大幅に軽減します。

さらに、お尻の形状にフィットするセンターグルーブ構造と通風チャンネルが蒸れを防ぎ、

長時間の着座でも快適です。

片手で握れるリアハンドル付きで、自転車の取り回しも驚くほどスムーズです。

UV撥水加工を施したPUレザーは、雨天時の水はじきは良好で日差しにも強く

高い耐久性を実現します。



ロードバイクから電動自転車まで、スポーツデザインの自転車にもマッチする、

高機能で万能なサドルです。

特徴

●リアハンドル搭載：駐輪や持ち運びが片手でラクラク

●お尻の痛み軽減：センターグルーブとW衝撃吸収構造

●究極の衝撃吸収：内蔵スプリング×高反発クッションの二重構造

●UV撥水加工：雨や日光に強く、耐久性も抜群

●蒸れにくい：通風チャンネルと底部通気穴で快適性をサポート

●ハンドメイド品質：熟練職人の手作業による丁寧な仕上げ

●幅広い車種対応：メモリ付き汎用レールでポジション調整も簡単

商品の特徴

【内蔵スプリング×肉厚クッションのW衝撃吸収】

従来より長めのコイル式スプリングを底部に内蔵し、分厚い高反発フォームとの二重構造が、

路面の小さな振動から大きな段差までスムーズに吸収し、腰や背中への突き上げを大幅に軽減します。

【痛み軽減！お尻にフィットするセンターグルーブ】

座面中央のお尻の形状に合わせた凹み（センターグルーブ）が、デリケートな部分への圧迫を逃し、

長時間のライドでも痛みやしびれを抑制します。

血流を妨げず、快適な座り心地を持続させます。

【蒸れを防ぐ通風チャンネル構造】

座面中央の通風チャンネルと底部通気穴が連動し、

長時間のライドでこもりやすい熱や汗を効率的に排出します。

穴なし設計の安定感を保ちつつ、蒸れを軽減し、いつでも快適な座り心地を提供します。

【UV撥水加工で雨・日光に強い】

表面のPUレザーには、UVカットと撥水加工を施しています。

雨や水しぶきを弾くだけでなく、直射日光による色あせや劣化も抑制し、

屋外での使用でも美しさと耐久性を長期間キープします。

【熟練職人によるハンドメイド品質】

包み込み加工から最終組立まで、熟練職人の手作業で一つ一つ丁寧に仕上げられています。

大量生産品では得られない、高い耐久性と快適な座り心地を実現した、高品質なサドルです。

【幅広い車種に対応！メモリ付きレール】

Φ7mmの汎用スチールレールは、ほとんどのシートポストに対応し、レールには座面位置を

微調整できるメモリが付いているため、最適なライディングポジションを簡単に設定できます。

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車サドル(GC-FlowMax C1)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gc-flowmaxc1/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gc-flowmaxc1

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGCDTBLC



販売価格：2,299円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/864_1_ed08f095c7ca8407c5e350b8f5c0cb2c.jpg?v=202510200956 ]