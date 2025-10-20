【信用組合業界では初】岐阜商工信用組合、きめ細やかな「本業のお手伝い」を目指し「補助金クラウド」を導入
岐阜商工信用組合（本店：岐阜県岐阜市、理事長：細野 克也）は、取引先事業者に対する「本業のお手伝い」をより一層深化させるため、株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役： 佐藤 淳、以下「Stayway」）が運営する、補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」を導入しました。
補助金クラウド導入の背景
事業性融資に特化した営業を継続している岐阜商工信用組合では、事業者の本業支援策として、補助金提案を行っています。
補助金を提案するには、事業者に該当のする補助金の調査にある程度の時間を要し、営業担当者の経験やノウハウに依存せざるを得ない状況でした。
このたび、国や自治体が設ける8,000種類以上の補助金情報を一元管理し、事業者に最適な情報を提供するDXサービスである「補助金クラウド」を導入・活用することで、業務の効率化を実現するとともに、受動的な提案から、能動的な提案まで、より一層深化させたサービスの拡張を図ります。
今後の展望
今後、両者は協働し、岐阜商工信用組合の事業者に対して、県内自治体や全国の補助金・助成金・優遇税制等の情報を積極的に提供し、本業支援を強化します。
また、岐阜商工信用組合は「補助金クラウド」を活用することで、営業能力向上に努めるとともに、事業者との接点を深め、事業者の成長に一層貢献していきます。
なお、両者は、補助金に係る相談から申請まで一気通貫のサービス提供を検討しています。
「補助金クラウド」シリーズについて
「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。
「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/
株式会社Staywayについて
Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）
■社 名：株式会社 Stayway
■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関
■設立日： 2017年7月7日
■URL：https://stayway.co.jp/
■事業内容：
１.補助金DX事業
２.BPass（BPO×SaaS）事業
３.コンサルティング事業
