HACCI　銀座三越店、10月8日（水）にリニューアルオープン！

1912年創業の老舗養蜂園をルーツに持つHACCIは、銀座三越本館地下1階＜ギンザコスメワールド＞の店舗を2025年10月8日(水)にリニューアルオープン。今回の店舗は、ブランドの象徴である「蜂蜜カラー」と「ハニカム構造(ミツバチの巣)」をモチーフにデザインされており、空間全体がまるではちみつの香りに包まれるような幸福感に満ちています。

HACCIは創業以来、「何が売れるかではなく、お客様にどれだけ喜んで頂き、幸せな気持ちになれるか」という信念のもと、妥協のない品質と美しさを追求してまいりました。新しい銀座三越店は、日本ブランドとして職人魂と、はちみつと美を調和させるHACCIの想いが息づいています。

訪れる全ての方に〈夢を贈る体験〉を。そして‟HACCIらしさ”を銀座から発信してまいります。

HACCIはこれからもみつばちと共に、美しさと喜びを紡ぎながら前進してまいります。

ぜひ新しい銀座三越店にて、HACCIの世界をお体感ください。

銀座三越店 リニューアル ＯＰＥＮ限定キット

【セット内容】22,000円(税込)

フェイスオイル エスケーピオン n2 32ml

メルティグレース オイルクレンジング ミニ10ml

はちみつ洗顔石けん ミニ 25g

ハニーレディ(n) ミニ 50ml

【店舗情報】HACCI 銀座三越店

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館地下1階

(営業時間)10:00～20:00

