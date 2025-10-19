【徳島ガンバロウズ/試合レポート】B3リーグ 2025-26シーズン第4節 vs金沢武士団＜GAME2＞

株式会社がんばろう徳島B3リーグ 2025-26シーズン 第4節



日程：2025年10月19日(日)

時間：14:00 TIP OFF

対戦：金沢武士団

会場：いしかわ総合スポーツセンター

入場者数：1,044名

結果：金沢 77-76 徳島



■スコア

1Q 24-13

2Q 22-25(46-38)

3Q 11-31(57-69)

4Q 20-7(77-76)

ボックススコア :https://www.b3league.jp/boxscore/?key=10359

小林康法ＨＣ コメント

勝つチャンスがあっただけに悔しい負け方でした。この週末は今までの試合と違う学びがありました。崩れてしまったり自分達のやるべきこと、一貫性の部分が緩んでしまったところがあり、勢いを金沢さんに与えてしまったかと思います。負ける時もあると思いますが、この敗戦から学んで次の試合に向け成長していけるかが大事だと思うので頭を下げることなく課題と向き合ってチームとしてステップアップしていきたいと思います。

塚本雄貴選手 コメント

ディフェンスの部分、リバウンドが取り切れずに、相手も40分間リバウンドに絡んできてたところに対して自分達の強度が落ちている部分を感じました。やるべき基準値でやれてなかったことが敗因だと感じています。長いシーズンの中でこういった試合はあると思います。連勝が続いてきて今季初の敗戦ですが、よくなかったところは受け止めなければいけないし、課題と向き合うための行動に移していくことが大事だと思います。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。