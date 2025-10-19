【徳島ガンバロウズ/試合レポート】B3リーグ 2025-26シーズン第4節 vs金沢武士団＜GAME2＞
B3リーグ 2025-26シーズン 第4節
日程：2025年10月19日(日)
時間：14:00 TIP OFF
対戦：金沢武士団
会場：いしかわ総合スポーツセンター
入場者数：1,044名
結果：金沢 77-76 徳島
■スコア
1Q 24-13
2Q 22-25(46-38)
3Q 11-31(57-69)
4Q 20-7(77-76)
ボックススコア :
https://www.b3league.jp/boxscore/?key=10359
小林康法ＨＣ コメント
勝つチャンスがあっただけに悔しい負け方でした。この週末は今までの試合と違う学びがありました。崩れてしまったり自分達のやるべきこと、一貫性の部分が緩んでしまったところがあり、勢いを金沢さんに与えてしまったかと思います。負ける時もあると思いますが、この敗戦から学んで次の試合に向け成長していけるかが大事だと思うので頭を下げることなく課題と向き合ってチームとしてステップアップしていきたいと思います。
塚本雄貴選手 コメント
ディフェンスの部分、リバウンドが取り切れずに、相手も40分間リバウンドに絡んできてたところに対して自分達の強度が落ちている部分を感じました。やるべき基準値でやれてなかったことが敗因だと感じています。長いシーズンの中でこういった試合はあると思います。連勝が続いてきて今季初の敗戦ですが、よくなかったところは受け止めなければいけないし、課題と向き合うための行動に移していくことが大事だと思います。
