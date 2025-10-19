木澤大祐、合戸孝二が主催するナチュラルボディビル大会・JURASSIC CUPのオフィシャルメンバーシップ・狂竜会をオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月19日（日）に、木澤大祐、合戸孝二が主催するナチュラルボディビル大会・JURASSIC CUPのオフィシャルメンバーシップ・狂竜会（URL：https://jurassiccup-members.com）を公開しました。

JURASSIC CUPは、レジェンド・ボディビルダーである木澤大祐（愛称：ジュラシック木澤）と合戸孝二（愛称：狂気の男）が主催する、ナチュラルボディビル大会です。

これまで、「ナチュラルボディビルで生活できる選手の創出」「選手ファースト」「アンチドーピングの啓蒙」「ナチュラルボディビルの魅力をたくさんの人に知ってもらうこと」を理念に掲げ、合計2大会を開催してきました。観戦チケットは即完売、ライブ配信の同時接続数は最大3.7万人を記録し、大会動画の累計視聴回数は100万回を突破するなど、ナチュラルボディビルの世界に新たな旋風を巻き起こしてきました。

さらに、本日、10月19日（日）には、日本発・世界基準のナチュラルボディビルを目指し、過去最大規模の会場・ウェスタ川越にて「JURASSIC CUP 2025」が開催されています。

※ナチュラルボディビル：アンチドーピング・スポーツマンシップに則り、禁止薬物を使用せずに筋肉の発達・美しさを競うボディビルのこと

本日、JURASSIC CUPのオフィシャルメンバーシップ・狂竜会が誕生しました。

ここは、「ナチュラルであること」に誇りを持って挑む選手たちが輝く“本物の舞台”をつくり続けたい――そんなJURASSIC CUPの理念に共感し、ともに支えていく仲間が集う場所です。

メンバーシップの有料会員に登録いただくと、チケット先行購入権、月刊JURASSICマガジンなどの各種特典をお楽しみいただけます。

メンバーシップの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルメンバーシップ詳細】

■オフィシャルメンバーシップ名

JURASSIC CUPオフィシャルメンバーシップ 狂竜会（ジュラシッククラブ）

■URL

https://jurassiccup-members.com

■会費

▼スタンダードメンバー

月払い：1,380円（税込）/月

年払い：980円（税込）/月

▼プレミアメンバー

月払い：6,600円（税込）/月

年払い：4,620円（税込）/月

※月払いのお支払いには「クレジットカード決済」、年払いのお支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ払い」をご利用いただけます。

■メンバーシップ特典

▼スタンダードメンバー

・チケット先行購入権

・月刊JURASSICマガジン

・MOVIE（オリジナルコンテンツ見放題）

・デジタルメンバーカード

・メールマガジン

・メンバー限定情報閲覧

▼プレミアメンバー

「スタンダードメンバー」の特典に加えて、以下特典が追加

・チケット先行購入権：最速での申し込みが可能

・イベント参加権（オンラインセミナー、オフラインイベント等）