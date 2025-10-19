“MUSASHI 世界へ。” スタッフTシャツの制作、株式会社Tdecoration /REVO LABO

株式会社 石富プロパティー

7月に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』では約150団体に及ぶ企業や団体、著名人の方々に参画いただき、アーティストMUSASHIとのコラボレーション作品約100点を展示した。

MUSASHI本人だけでなく、会場では万博武蔵個展事務局のメンバーをはじめ、作品の搬入から設営、最後の搬出まで動いてくれた多くのスタッフのおかげで2日間をやり抜けた。そのスタッフが着ていたお揃いのTシャツを制作してくれたのが、大阪市内で内装仕上げ工事専門の株式会社Tdecorationと、ショールーム兼オリジナル印刷工房 “REVO LABO” を営む高橋保明さんだ。キッチンカーの背面にもプリントした作品を貼って、場内のPOPな雰囲気を増してくれた。

ものづくりが好きな人がワクワクするような工房 “REVO LABO（レボラボ）”を運営

REVO LABOで制作されたスタッフTシャツREVO LABOのオリジナルキャラクターとMUSASHIのコラボ作品がキッチンカーの背面を彩っていた

一級技能士による自社施工にこだわりを持ち、壁紙や床材の施工、カーテン・ブラインドの取付け、OAフロアの施工など幅広く行っている株式会社Tdecoration。大阪市内に構えるショールーム兼オリジナル印刷工房の “REVO LABO” では、Tシャツやタオルなどに好きな画像やデザインで1枚からオリジナルプリントができたり、ショップのロゴ入りなどオリジナル壁紙の制作も可能。定期的にワークショップやDIY教室も開催されている。

一部屋だけオリジナルの壁紙にしたいなどの夢が叶う

「最近は自分のペットの写真を持ち込んでグッズを作る方がダントツに多いですね、あとは子どもの描いた絵を記念に残したり。Tシャツやタオル、トートバッグにプリントできます。最近はAIで一般の方でも簡単に画像が創作できるようになったせいか、毎日のように何かしら作りに来る人もいます」。1枚からリーズナブルな値段で制作できるので、ものづくりが好きな人ならワクワクしてしまいそう。

代表の高橋さんにこれからの展望を尋ねると「お店（ REVO LABO）を建て替えたい」と。その際には2階をカフェにして、プリントが終わるまでそこで寛いでもらえるような場所にするとのことで、ますます楽しくなりそうだ。暮らしに寄り添う印刷屋さんの夢が広がる。

REVO LABO

■住所：大阪市西区立売堀5丁目1-9

■TEL&FAX：06-6556-6512

■営業時間：10:00～18:00

■定休日：月曜日

■Instagram：https://www.instagram.com/revolabo_mitene

株式会社Tdecoration

代表取締役 高橋保明さん

MUSASHIくんには何度かお会いしてますが、やっぱり独特な雰囲気ですよね。想像力がすごいし、いろんな手法で描けて、自分に絵心がない分むちゃくちゃ尊敬するし、憧れてます。

《コラボ企業情報》

■名称：株式会社Tdecoration

■代表者：代表取締役 高橋 保明

■本社住所：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4丁目7-4 Tdeco.BLDG 2階

■代表TEL： 06-6533-0156

■業務内容：室内装飾工事全般

■HP：https://www.tdeco.net/home

《事務局情報》

■名称：万博武蔵個展事務局

■代表TEL：06‐6606-9638

■Mail：ishitomi.expoinfo@gmail.com

■住所：〒566-0063 大阪府摂津市鳥飼銘木町1番40号

《企業情報》

■名称：株式会社 石富プロパティー

■代表者：代表取締役 中井 健太

■所在地：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3丁目30番4号

■設立：2015年2月

■資本金：1,700万円

■HP：https://musashi-ishitomi-art.com/

《アーティスト情報》

■名称：MUSASHI/武蔵

■出身：大阪府寝屋川市

■年齢：2003年生まれ

幼少期から立体造形などの制作が好きで、中学生で本格的に絵を描き始める。寝屋川市出身。マーカー、アクリル、顔彩などを巧みに取り入れ、色彩に優れた作品、キャラクターなどを描くことをスタイルとしている。

BeatやLyricから生まれる作品や、花柄などを用い、ポジティブマインドからダークな表現までメッセージ性のある作品をキャンパス、デジタルアート、立体造形などに落とし込むスキル＆スタイルに注目いただきたい。

■SNS：https://www.instagram.com/musashi_ishitomi?igsh=M2ZuMTJlY3AxanNh

2025年7月9日・10日に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』について詳しくはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000148782.html)