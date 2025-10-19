俳優として活躍する、カルマのオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月19日（日）に、俳優・YouTuberとして活躍する、カルマのオフィシャルサイトおよびオフィシャルファンクラブ「ここカルマ教言うてな」（URL：https://karuma-official.com(https://karuma-official.com) ）を公開しました。

カルマは、1996年生まれ、福岡県出身の俳優です。16歳で俳優を目指し上京後、21歳でYouTuberの活動を開始。奇想天外な企画で「天才YouTuber」として人気を集め、わずか1年でチャンネル登録者数100万人を突破しました。

また、2023年5月放送のドラマ『波よ聞いてくれ』で俳優デビューを果たすと、ドラマ『伝説の頭 翔』などの話題作に出演し、確かな存在感と演技力の高さで注目を集めました。現在は、2025年2月より放送中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』にクオン役で出演しており、そのマルチな才能と表現力で、今後のさらなる活躍が期待されています。

この度オープンしたのは、カルマのオフィシャルサイトおよびオフィシャルファンクラブです。ファンクラブでは、会員限定のムービーやブログ、バースデーメールなど、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト／ファンクラブ詳細】

■サイト名

カルマ OFFICIAL WEB SITE & OFFICIAL FANCLUB「ここカルマ教言うてな」

■URL

https://karuma-official.com

※当サイトはオフィシャルサイトとファンクラブを兼ねて運営しています。

■会費

スタンダード会員：月額 680円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」をご利用いただけます。

プレミアム会員：年会費 19,800円（税込）

※入会・継続時に手数料として別途300円（税込）がかかります。

※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」「PayPal決済」をご利用いただけます。

■有料会員コンテンツ

＜スタンダード会員＞

・ムービー

・ブログ

・マネージャーのつぶやき

・チケット先行

・バースデーメール

＜プレミアム会員＞

スタンダード会員の内容に加え、

・グループチャット

・オンライン1on1トーク

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。