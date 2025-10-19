キングスU15・6連覇達成！「第4回沖縄アリーナカップ」U15男子優勝およびJr.ウインターカップ出場権獲得のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

10月19日(日)に沖縄サントリーアリーナにて行われた「2025年度 第6回沖縄県U15バスケットボール選手権大会兼Jr.ウインターカップ 第6回全国U15バスケットボール選手権 沖縄県予選会」に出場したキングスU15は北谷中学校との決勝戦にて、101-36で勝利し、本大会6連覇を達成しました。

沖縄サントリーアリーナでキングスU15への多くの応援をありがとうございました。

今大会の結果により、キングスU15は、2026年1月に行われる「Jr.ウインターカップ2025-26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」への出場権を獲得しました。全国の舞台であるJr.ウインターカップでも、キングスU15が掲げる「超高速バスケ」を体現し、チーム一丸となって挑んで参ります。

引き続きキングスU15への応援をよろしくお願いします。

▽末広朋也ヘッドコーチコメント

今日の試合で選手たちに強く求めたのは「やりたいことへのチャレンジ」が徹底できているかです。そして相手が嫌がるバスケットボールという部分でも、選手たち一人ひとりがコート上で考え抜いてくれたと感じます。チームが掲げる「超高速バスケ」を体現してくれました。

▽宮城昊河選手コメント

先輩たちが築き上げてきた連覇の歴史を、繋げることができて良かったです。試合では、誰よりも先に得点を奪い、チームに勢いをつけたいという強い気持ちを持ってプレーしていました。

今のチームに絶対的なエースはいません。だからこそ全員でボールを回しながら得点を重ねる、全員バスケが強みとなります。全国の舞台では通用できる部分、できない部分があると思います。まだ足りない部分は一つずつ修正して、全国大会に臨みたいです。

▽大城瑛士選手コメント

ディフェンスの強度の高い相手に対し、自分たちは3Pシュートを取るなど派手なプレーではなく、ルーズボールへの執着など地道な部分を意識して試合に臨みました。以前から課題だった試合の入り方は改善できていたのは収穫です。

新チームになってからコツコツと練習で取り組んできたことが、形になってきていると感じます。昨年成し遂げられなかった全国優勝という目標に向け、一人ひとりがさらに成長しながら、チーム一丸となって進んでいきたいです。

■試合レポート

1クォーター

#18 宮城昊河選手がスピードを生かしたドライブからレイアップシュートを沈めます。その後#12 大城瑛士選手、#37 金城大智選手、#18 宮城選手がインサイドから得点を重ねます。素早いパスワークからフリーの#31 新里颯一朗選手が3Pシュートを射抜きます。#21 砂川恵汰選手がジャンプシュートを沈め、17-8で徐々にリードを広げます。#30 仲松優選手が3Pシュートを沈めます。#10 仲村元喜選手がオフェンスリバウンドを奪い、そのまま流し込み、26-10で1クォーターを終了します。

2クォーター

#18 宮城選手が3Pシュートを沈めます。さらに#18 宮城選手がスティールを奪い、#9 嶺井翔太選手がゴール下の競り合いから2Pシュートを流し込みます。#17 末広瀬嵐選手がオフェンスリバウンドを奪い2Pシュートを流し込みます。#18 宮城選手がペイントアタックからレイアップシュートで加点。#8 與那嶺昊選手、#12 大城選手が力強いペイントアタックで得点を重ねます。43-18で前半を終了します。

3クォーター

#4 金城聖選手が相手ディフェンスを押し込みながら2Pシュートを流し込みます。さらに#12 大城選手が2Pシュートで加点。高い位置から相手に激しいプレッシャーをかけ、#21 砂川選手がスティールからレイアップシュートを決め切ります。インサイドから#9 嶺井選手が2Pシュート、アウトサイドからは#30 仲松選手が3Pシュートを射抜きます。#17 末広選手がオフェンスリバウンドを奪い2Pシュートを沈めます。#88 宮城湊名選手が3Pシュート、2Pシュートを連続で沈めます。#12 大城選手が3Pシュートを沈め、70-28でリードを広げ3クォーターを終了します。

4クォーター

#18 宮城選手が3Pシュートを決めると、#9 嶺井選手がスティールからのレイアップシュートを流し込みます。# 15平野永流選手が3Pシュートで得点を重ねます。#8 與那嶺選手が速攻からのレイアップシュートを決めると、ブロックショットからボールを奪い#30 仲松選手がレイアップシュートを流し込み、攻撃の手を緩めません。さらに#15 平野選手が3Pシュートを射抜きます。ロスター全員が得点し、101-36で大会6連覇を達成しました。