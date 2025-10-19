【フジテレビ】“JO1” デビュー５周年のスペシャルイベントのライブの模様にバックステージ映像を追加した完全版を独占放送！『JO1 ５th Anniversary ～祭り～ 舞台裏映像付き完全版』

株式会社フジテレビジョン番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/JO1_MATSURI

10月18日（土）、19日（日）の２日間、海の森水上競技場 特設会場（東京都）にてグローバル・ボーイズ・グループ“JO1” がデビュー５周年を記念して開催したスペシャルイベント「JO1 5th Anniversary ～祭り～」＜DAY２＞ライブの模様に、当日の生配信ではお届けできなかった、ライブに向かうメンバーたちの熱い思いが詰まったバックステージ映像を追加した完全版を、12月20日（土）23時～25時、フジテレビTWO ドラマ・アニメにて独占放送することが決定した。

今回のイベントはJO1初の野外単独ライブとなり、2日間で首都圏最大級の15,000発を超える花火が夜空を圧倒的に彩り、JO1の音楽・生パフォーマンスがシンクロする特別なステージ。5周年アニバーサリーにふさわしい豪華かつ壮大な祭りをお楽しみに！

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■＜JO1＞與那城奨 コメント

「僕たちの感謝の思いが詰まったライブ！花火と共に最高の思い出にしてほしいと思います！

初の野外単独ライブで今までとは違うライブを楽しんでください！

最高のライブ、花火、そしてパフォーマンス全てを是非ご覧ください！」

■番組概要

番組タイトル：『JO1 5th Anniversary ～祭り～ 舞台裏映像付き完全版』

放送日時：12月20日（土）23時～25時

放送内容：＜DAY２＞ライブの模様に５周年への熱い思いが詰まったバックステージ映像を追加！

放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ／フジテレビTWOsmart(スカパー!番組配信限定)

※スカパー!放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも視聴可能。

出演：JO1

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/JO1_MATSURI