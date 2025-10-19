TVアニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～」が2026年1月より放送・配信開始！第2弾PV・場面写真・追加キャスト・オープニングテーマ情報も一挙解禁！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ

本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載開始され、2021年9月にオーバーラップノベルスより書籍化（著・赤池宗／イラスト・転）、2022年2月にガルドコミックスでコミカライズ化（漫画・青色まろ）。どんな境遇にも屈しない主人公の痛快な活躍が話題を呼び、「小説家になろう」上では脅威の3億PV（2025年8月時点）を超え、「次にくるライトノベル大賞2022」単行本部門第3位にノミネート、「楽天Kobo電子書籍アワード2025」世界に届けたい！一押しコミック部門に入賞し、多くのランキングを席巻した大ヒット異世界ファンタジー作品になっている。

そしてこの度、2026年1月より放送・配信開始！第2弾PV・場面写真・追加キャスト・オープニングテーマ情報も一挙解禁となります！

■個性豊かなキャラクターとお気楽で楽しそうな領地づくりが気になる、第2弾PVと場面写真が解禁！

＜YouTubeリンク＞：https://youtu.be/DP-HtoI-0p0

ヴァンフェルディナット伯爵家の子爵パナメラフェルディナット伯爵家の末娘アルテヴァンの執事エスパーダフェルティオ家騎士団の副団長ディー

フェルティオ家の四男として転生し、幼いころから“神童”として英才教育を受けてきたヴァン。しかし、この世界で“最も不遇”とされる「生産系魔術」の能力が備わっていたことが判明し、彼は辺境の村の領主として追い出されることに――。第2弾PVでは、明るくポップなオープニングテーマにのせて、ヴァンを慕い、助けとなる個性豊かなキャラクターが続々と登場！フェルディナット伯爵家の末娘アルテや、アルテと共に辺境の村へ視察にくるフェルディナット伯爵家の子爵パナメラ。そして「ヴァン様ほど、民の目線に立てる方はいない」「今は、ヴァン様の指揮に従ってみたいと思う」と、わずか8歳のヴァンに信頼を置くヴァンの執事・エスパーダや、フェルティオ家騎士団のディーなど、彼らの活躍も気になる内容となっている。

最弱スキルを手にした少年・ヴァンが、仲間とともに歩む成長と挑戦の物語。不遇から始まる、最強の村づくりがいま動き出す！

■個性豊かなキャラクターを彩る追加キャストも解禁！日笠、若山からはコメント動画も到着！

第2弾PVでは追加キャストも解禁。フェルディナット伯爵家の子爵パナメラ役を日笠陽子、フェルディナット伯爵家の末娘アルテを若山詩音、ヴァンの執事エスパーダを堀内賢雄、フェルティオ伯爵家騎士団の副団長ディーを小林親弘が務め、PVでは各キャラクターの声も聞くことができる。日笠と若山からはコメント動画も到着し、各キャラクターの魅力について「ヴァンとアルテのよき理解者であり、アルテが大好き」（日笠）、「自分に自信が持てないが、一生懸命に生きててかわいい女の子」（若山）と語っている。個性的なキャラクターたちがヴァン達にどう関わってくるのか、今後の彼らの活躍も是非注目してほしい。

パナメラ役：日笠陽子アルテ役：若山詩音エスパーダ役：堀内賢雄ディー役：小林親弘

＜日笠・若山コメント映像 YouTubeリンク＞：https://youtu.be/J6K_1AwH0dE

■POPでリズミカル！思わず口ずさむお気楽なオープニングテーマが解禁！ 中島 怜と、作曲を務めた前山田健一からコメントも到着！

オープニングテーマを中島 怜（なかしま・れい）が担当することも解禁！第2弾PVで披露されたオープニングテーマ「おきらくぜ～しょん」は、ピュアな歌声でリズミカルなサビが癖になり、作品の楽しさを後押しする楽曲となっている。中島は楽曲について「「かけがえのない時間を幸せに 自分のペースで過ごせますように。」そんな想いを込めて歌いました。」とコメントしている。

また本楽曲は、自身もミュージシャンとして活動し、数多くの楽曲提供をしている前山田健一が作詞・作曲を務めており、「楽曲もお気楽なんだけど華やかでブレない想いを感じていただけるものに作りました！」とコメントしている。

【楽曲情報】

オープニングテーマ

中島 怜「おきらくぜ～しょん」

作詞・作曲：前山田健一

編曲：三好啓太

中島 怜【中島 怜 コメント全文】

このたび、TVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛』オープニングテーマを担当させていただくことになりました！中島 怜（なかしまれい）です。

原作を読ませていただいたとき、どんなことが起きても周りの人やものを大切にするヴァンくんの思いやりに心があたたかくなりました。そんな素敵な作品の主題歌を歌わせていただけて、本当にしあわせいっぱいです！

「かけがえのない時間を幸せに自分のペースで過ごせますように。」

そんな想いを込めて歌いました。

アニメといっしょに楽しんでいただけたら嬉しいです♪

作詞・作曲：前山田健一【前山田健一 コメント全文】

原作を全部読んでお気楽かつ芯の強い主人公を中島 怜さんののほほんとしつつも芯のある声で彩るべく楽曲もお気楽なんだけど華やかでブレない想いを感じていただけるものに作りました！

おきらくに聴いてくださーい

TVアニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～」作品情報

■イントロダクション

侯爵家の四男として異世界に転生したヴァンは、幼いころから神童と呼ばれ将来を期待されていた。

だが8歳の時に授かった力は、その世界で“役立たず”とされている「生産系魔術」だった！

そのせいでヴァンは貴族に相応しくないと父親により失格の烙印を押され生家を追放。名もなき辺境の村の領主として赴任することに。しかしハズレ適性と呼ばれていた生産系魔術は、材料さえあれば何でも生産できる規格外の可能性を秘めていて……。

「この村を、もっと気楽に楽しく暮らせる、僕好みの場所にしよう！」

小さく貧しい村は、徐々に様々な人が集まる巨大都市へと発展していき――!?

■原作情報

シリーズ累計発行部数2５0万部突破！

「お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～」

＊ノベルス：オーバーラップノベルスより1～８巻 好評発売中！

＊コミックス：ガルドコミックスより1～７巻 好評発売中！

原作特設サイト https://over-lap.co.jp/narou/865549805/

■作品基本情報

タイトル：お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～

公式HP：https://okiraku-ryousyu-anime.jp

公式X：https://x.com/okiraku_anime

■キャスト・スタッフ情報

内山夕実、M・A・O、伊瀬茉莉也、日笠陽子、若山詩音、堀内賢雄、小林親弘

原作：赤池 宗（オーバーラップノベルス刊）

原作イラスト：転

原作コミック：青色まろ（「コミックガルド」連載）

監督：畳谷哲也

シリーズ構成：安永豊

音楽：うたたね歌菜

オープニングテーマ：中島 怜「おきらくぜ～しょん」

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：NAZ

(C)赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会