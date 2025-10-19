“歌ってみた”をリアルで！『すとぷり 歌ってみたライブ2025』プレイガイド＆STPR TICKETで受付開始！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」）は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が開催する『歌ってみたライブ2025』について、2025年10月19日(日)21:00よりプレイガイド申込受付とスペシャルグッズ付き指定席アップグレード受付を開始したことをお知らせいたします。あわせて、「スペシャルグッズ付き指定席」のアップグレード受付およびグッズ情報を公開いたしました。

『歌ってみたライブ2025』は、「すとぷり」メンバーがこれまで動画サイトなどで発表し、多くの話題を集めてきた“歌ってみた”を、ライブ会場でリアルに応援いただけるライブイベントです。

“歌ってみた”とは、既存の楽曲を自身でカバーし、動画サイトなどで公開するインターネット発の文化を指します。若い世代を中心に親しまれ、いまや音楽シーンに欠かせないジャンルのひとつとなっています。

本公演では「すとぷり」メンバーによる“歌ってみた”楽曲の数々を、ライブならではの迫力と演出でお届けいたします。ライブには「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」からのゲスト出演も！

騎士X - Knight X -：ばぁう・てるとくん

AMPTAKxCOLORS：あっきぃ・まぜ太・ぷりっつ・ちぐさくん

めておら - Meteorites -：メルト・ダ・テンシ

2025年10月19日(日)21:00に本公演のSTPR TICKET・プレイガイド先行（抽選）申込受付を開始いたしました。これに合わせ、「スペシャルグッズ付き指定席」のグッズ情報を公開、アップグレードへの申込受付を開始いたしました。

■『すとぷり 歌ってみたライブ2025 ～そろそろ歌みたも聴きたくない!?～』公演概要

【公演タイトル】すとぷり 歌ってみたライブ2025 ～そろそろ歌みたも聴きたくない!?～

【開催日】

-2025年11月15日(土)

開場11:00 開演 12:30

開場 16:30 開演 18:00

-2025年11月16日(日)

開場11:00 開演 12:30

【会場】Kアリーナ横浜 〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14

【特設サイト】https://stpr-k-arena2025.stpr.com/(https://stpr-k-arena2025.stpr.com/)

■チケット販売情報

[STPR TICKET・プレイガイド先行（抽選） ]

【受付期間】2025年9月19日(日)21:00～2025年10月26日(日)23:59

【チケット価格】一般指定席S：11,000円(税込)

一般指定席A：9,000円(税込)

【対象プレイガイド】STPR TICKET/イープラス/ローソンチケット/チケットぴあ

【受付URL】https://stpr-k-arena2025.stpr.com/tickets?from=navigation

≪注意事項≫

※３歳以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※本受付はスペシャルグッズ付き指定席のアップグレード対象外となります

※STPR TICKETでお申し込みいただく場合は、同行者の方もSTPR IDが必要になります。

※やむを得ない事情により出演者が変更になる可能性がございます

※出演者の変更によるチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード情報

【アップグレード料金】7,000円(税込)

内訳：一般指定席S(11,000円)+アップグレード料金(7,000円)

【受付期間】

2025年10月19日(日)～21:00～2025年10月26日(日)23:59

≪注意事項≫

※「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレードへチケットへの申し込みは、すとふぁみ/Lounge『A』/アンプタックラブ!!/Stella Novaの会員先行にて、「一般指定席S」をご購入・ご当選された方のみ対象となります

※指定席チケット1枚につき差額代金7,000円を頂戴いたします

【特典】

１.アリーナ席確約

２.スペシャルグッズ

・アクリルスタント

・アクリルキーボルダー

・銀テキーホルダー

※公演ごとにデザインが異なります

※1枚の『スペシャルグッズ付指定席のアップグレード受付』チケットにつき、特典を1つお受け取りいただけます。

※『スペシャルグッズ付き指定席』特典は公開当日、会場でのお渡しのみとなります。後日の郵送対応はできませんのでご了承ください。

■「アフターパーティ配信」情報

【すとふぁみ会員限定配信チケット】3,000円(税込)

【販売サイト】チケプラ https://tixplus.jp/

【販売開始】2025年9月23日(火・祝)

≪注意事項≫

※チケットのご購入には「すとふぁみ」への加入が必要です

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数385万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数4,982万人にのぼる。(2025年10月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/