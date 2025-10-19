ホロライブ3期生1st EPリリース決定！2026年1月17日、18日にKアリーナ横浜でライブ開催！
カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブ」所属の3期生（兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン）のEP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』が発売決定し、hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ が2026年1月17日（土）と18日（日）に「Kアリーナ横浜」にて開催決定したことをお知らせいたします。
◇特設サイト
https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com
◇アルバム/ライブ公式ハッシュタグ
#きゅるるん大作戦
hololive 3rd Generation 1st EP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』販売開始！
"私たち、超(ハート)アイドル！"
今作は彼女たちが持つポテンシャルの中でも、特にアイドルとしての魅力をプッシュ！
先行配信作「REALITY FANTASY」のほか、テンションMAX笑顔全開で飛び跳ねる「よくばり電脳ガール」など全5曲を収録。
■EP商品情報
タイトル：hololive 3rd Generation 1st EP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』
販売リンク：https://shop.hololivepro.com/products/hololive3rdgen_1step_operationheartfulcuties
■収録楽曲
01. よくばり電脳ガール
作詞：Medansy（TRIFRONTIER）
作曲：Medansy（TRIFRONTIER）
編曲：宮内椋太（TRIFRONTIER）
02. きゅる☆ちあ
作詞：新海雅代
作曲：折倉俊則, 新海雅代
編曲：折倉俊則
03. あいあいあいあい(ハート)あいらぶゆー
作詞：山本玲史
作曲：山本玲史
編曲：山本玲史
04. 3tay on, 3tay together
作詞：宮崎まゆ(SUPA LOVE)
作曲：宮崎まゆ(SUPA LOVE)
編曲：高橋修平(SUPA LOVE)
05. REALITY FANTASY
作詞：山崎真吾
作曲：山崎真吾
編曲：山崎真吾
■商品形態
品番：HOLOEC-053
価格：6,600円(税込)
仕様：特製収納パッケージ
CD限定封入特典：
・チェキ風カード(複製サイン入り) 1枚
※全5種ランダム ※数量限定ランダムでメンバーの直筆サイン入り
・A3歌詞ポスター(3つ折り)
・ジャケットイラストA6アクリルパネル
■『よくばり電脳ガール』楽曲情報
作詞：Medansy（TRIFRONTIER）
作曲：Medansy（TRIFRONTIER）
編曲：宮内椋太（TRIFRONTIER）
配信リンク：
https://cover.lnk.to/JEIk4j
hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ 開催決定！
本ライブは、「ホロライブ」所属の3期生（兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン）が出演するライブです。
本日10月19日（日）より現地会場指定席チケットの1次先行（hololive FANCLUB先行 / 抽選）が開始とともに、「ABEMA」「SPWN」「ZAIKO」にて配信チケットの販売が開始いたしました。
チケット情報などライブの最新情報は、下記特設サイト及び開催概要をご確認ください。
▼hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～
特設サイト：https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com
公式ハッシュタグ：#きゅるるん大作戦
■hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ 概要
【公演名】
hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～
主催：カバー株式会社
【出演者】
兎田ぺこら
不知火フレア
白銀ノエル
宝鐘マリン
【開催日時】
DAY1：2026年1月17日（土） 開場 16:30 / 配信開始 17:30 / 開演 18:00
DAY2：2026年1月18日（日） 開場 15:30 / 配信開始 16:30 / 開演 17:00
【会場】
Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2－14）
【アクセス】
最寄り駅
〇横浜駅
JR他各線東口より徒歩9分
〇新高島駅
みなとみらい線4臨港パーク口より徒歩5分
〇みなとみらい駅
みなとみらい線2いちょう通り口より徒歩12分
※会場建物近くに無断で駐車・駐輪することはご遠慮ください。
※詳しくはアクセスページをご覧ください。https://k-arena.com/access/
【現地会場チケット】
SS席：14,000円（税込）
バルコニー席：14,000円（税込）
S席：12,000円（税込）
A席：9,500円（税込）
B席：8,300円（税込）
------------------------------
▼1次先行（hololive FANCLUB先行 / 抽選）
・受付期間：2025年10月19日（日）21:00 ～ 2025年10月29日（水） 23:59
・当選確認期間・入金期間：2025年11月5日（水）15:00 ～ 2025年11月9日（日）23:00
・お申し込み（hololive FANCLUB先行）：https://hololive-fc.hololivepro.com/posts/eventlive
※本先行受付は抽選受付となります。
※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
※お申し込みには、hololive FANCLUBへの入会が必要となります。
▼2次先行（ローチケ / 抽選）
・受付期間：2025年11月13日（木）21:00 ～ 2025年11月23日（日）23:59
・当選確認期間・入金期間：2025年11月28日（金）15:00 ～ 2025年12月1日（月）23:00
※本先行受付は抽選受付となります。
※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
▼一般販売（ローチケ）
・受付期間・発券開始：2025年12月14日（日）12:00 ～
※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
------------------------------
【配信チケット】
▼配信チケット（ABEMA、SPWN、ZAIKO）
2公演通し券：12,000円（税込）
単日券：6,500円（税込）
■受付期間
2025年10月19日（日）21:00 ～ 2026年2月18日（水）20:00
■注意事項
※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2026年2月18日（水）23:59 まで何度でもご視聴いただけます。
※2026年2月18日（水）23:59 を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。
※ABEMAではスクリーンショットができませんので、あらかじめご了承ください。
※ABEMA Liveにて海外販売チケットを購入時、別途手数料として1,200円が発生いたします。
※ABEMAのブラウザにて本チケット購入時、別途手数料として220円が発生いたします。
※ABEMAアプリより本チケットを購入する場合、単日券では1,200円、2公演通し券では2,400円の手数料が別途発生いたします。
※SPWN、ZAIKOにて本チケットの購入時、別途手数料として220円が発生いたします。
ABEMAチケット購入
■日本
Day1：https://abema.tv/live-event/5ebe265f-0199-47e7-a960-20b1755c6c42
Day2：https://abema.tv/live-event/cef54c96-fa9a-47b0-93d7-04d5fce7af36
■海外
Day1：https://www.abema-global.com/lives/iRr4Bqmk44U44qyNF9QChY
Day2：https://www.abema-global.com/lives/mVD8kwXwbU5JcHzSQCAtoi
SPWNチケット購入
■日本：https://spwn.jp/events/evt_26011701-jpholo3rdgenlive
■海外：https://spwn.jp/events/evt_26011702-engholo3rdgenlive
ZAIKOチケット購入
■日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/376079
hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ グッズ
本公演開催に合わせ、本日10月19日（日）よりhololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～のライブグッズが解禁されました。
■販売期間
2025年10月19日（日）21:00 ～ 2025年11月25日（火）18:00 まで
販売期間や注意事項・詳細は、公式HPの販売ページなどをご確認ください。
グッズ購入（日本）
https://shop.hololivepro.com/search?q=live_operationheartfulcuties
グッズ購入（海外）
https://shop.hololivepro.com/en/search?q=live_operationheartfulcuties
会社概要
■ホロライブプロダクションについて
「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。
運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/
■カバー株式会社について
カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。
・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：https://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp
■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社 広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com