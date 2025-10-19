ホロライブ3期生1st EPリリース決定！2026年1月17日、18日にKアリーナ横浜でライブ開催！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブ」所属の3期生（兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン）のEP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』が発売決定し、hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ が2026年1月17日（土）と18日（日）に「Kアリーナ横浜」にて開催決定したことをお知らせいたします。

◇特設サイト

https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com

◇アルバム/ライブ公式ハッシュタグ

#きゅるるん大作戦

hololive 3rd Generation 1st EP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』販売開始！

"私たち、超(ハート)アイドル！"

今作は彼女たちが持つポテンシャルの中でも、特にアイドルとしての魅力をプッシュ！

先行配信作「REALITY FANTASY」のほか、テンションMAX笑顔全開で飛び跳ねる「よくばり電脳ガール」など全5曲を収録。

■EP商品情報

タイトル：hololive 3rd Generation 1st EP『#きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～』

販売リンク：https://shop.hololivepro.com/products/hololive3rdgen_1step_operationheartfulcuties

■収録楽曲

01. よくばり電脳ガール

作詞：Medansy（TRIFRONTIER）

作曲：Medansy（TRIFRONTIER）

編曲：宮内椋太（TRIFRONTIER）

02. きゅる☆ちあ

作詞：新海雅代

作曲：折倉俊則, 新海雅代

編曲：折倉俊則

03. あいあいあいあい(ハート)あいらぶゆー

作詞：山本玲史

作曲：山本玲史

編曲：山本玲史

04. 3tay on, 3tay together

作詞：宮崎まゆ(SUPA LOVE)

作曲：宮崎まゆ(SUPA LOVE)

編曲：高橋修平(SUPA LOVE)

05. REALITY FANTASY

作詞：山崎真吾

作曲：山崎真吾

編曲：山崎真吾

■商品形態

品番：HOLOEC-053

価格：6,600円(税込)

仕様：特製収納パッケージ

CD限定封入特典：

・チェキ風カード(複製サイン入り) 1枚

※全5種ランダム ※数量限定ランダムでメンバーの直筆サイン入り

・A3歌詞ポスター(3つ折り)

・ジャケットイラストA6アクリルパネル

■『よくばり電脳ガール』楽曲情報

作詞：Medansy（TRIFRONTIER）

作曲：Medansy（TRIFRONTIER）

編曲：宮内椋太（TRIFRONTIER）

配信リンク：

https://cover.lnk.to/JEIk4j

hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ 開催決定！

本ライブは、「ホロライブ」所属の3期生（兎田ぺこら / 不知火フレア / 白銀ノエル / 宝鐘マリン）が出演するライブです。

本日10月19日（日）より現地会場指定席チケットの1次先行（hololive FANCLUB先行 / 抽選）が開始とともに、「ABEMA」「SPWN」「ZAIKO」にて配信チケットの販売が開始いたしました。

チケット情報などライブの最新情報は、下記特設サイト及び開催概要をご確認ください。

▼hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～

特設サイト：https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com

公式ハッシュタグ：#きゅるるん大作戦

■hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ 概要

【公演名】

hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～

主催：カバー株式会社

【出演者】

兎田ぺこら

不知火フレア

白銀ノエル

宝鐘マリン

【開催日時】

DAY1：2026年1月17日（土） 開場 16:30 / 配信開始 17:30 / 開演 18:00

DAY2：2026年1月18日（日） 開場 15:30 / 配信開始 16:30 / 開演 17:00

【会場】

Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2－14）

【アクセス】

最寄り駅

〇横浜駅

JR他各線東口より徒歩9分

〇新高島駅

みなとみらい線4臨港パーク口より徒歩5分

〇みなとみらい駅

みなとみらい線2いちょう通り口より徒歩12分

※会場建物近くに無断で駐車・駐輪することはご遠慮ください。

※詳しくはアクセスページをご覧ください。https://k-arena.com/access/

【現地会場チケット】

SS席：14,000円（税込）

バルコニー席：14,000円（税込）

S席：12,000円（税込）

A席：9,500円（税込）

B席：8,300円（税込）

------------------------------

▼1次先行（hololive FANCLUB先行 / 抽選）

・受付期間：2025年10月19日（日）21:00 ～ 2025年10月29日（水） 23:59

・当選確認期間・入金期間：2025年11月5日（水）15:00 ～ 2025年11月9日（日）23:00

・お申し込み（hololive FANCLUB先行）：https://hololive-fc.hololivepro.com/posts/eventlive

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

※お申し込みには、hololive FANCLUBへの入会が必要となります。

▼2次先行（ローチケ / 抽選）

・受付期間：2025年11月13日（木）21:00 ～ 2025年11月23日（日）23:59

・当選確認期間・入金期間：2025年11月28日（金）15:00 ～ 2025年12月1日（月）23:00

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

▼一般販売（ローチケ）

・受付期間・発券開始：2025年12月14日（日）12:00 ～

※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

------------------------------

【配信チケット】

▼配信チケット（ABEMA、SPWN、ZAIKO）

2公演通し券：12,000円（税込）

単日券：6,500円（税込）

■受付期間

2025年10月19日（日）21:00 ～ 2026年2月18日（水）20:00

■注意事項

※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2026年2月18日（水）23:59 まで何度でもご視聴いただけます。

※2026年2月18日（水）23:59 を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※ABEMAではスクリーンショットができませんので、あらかじめご了承ください。

※ABEMA Liveにて海外販売チケットを購入時、別途手数料として1,200円が発生いたします。

※ABEMAのブラウザにて本チケット購入時、別途手数料として220円が発生いたします。

※ABEMAアプリより本チケットを購入する場合、単日券では1,200円、2公演通し券では2,400円の手数料が別途発生いたします。

※SPWN、ZAIKOにて本チケットの購入時、別途手数料として220円が発生いたします。

ABEMAチケット購入

■日本

Day1：https://abema.tv/live-event/5ebe265f-0199-47e7-a960-20b1755c6c42

Day2：https://abema.tv/live-event/cef54c96-fa9a-47b0-93d7-04d5fce7af36

■海外

Day1：https://www.abema-global.com/lives/iRr4Bqmk44U44qyNF9QChY

Day2：https://www.abema-global.com/lives/mVD8kwXwbU5JcHzSQCAtoi

SPWNチケット購入

■日本：https://spwn.jp/events/evt_26011701-jpholo3rdgenlive

■海外：https://spwn.jp/events/evt_26011702-engholo3rdgenlive

ZAIKOチケット購入

■日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/376079

hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～ グッズ

本公演開催に合わせ、本日10月19日（日）よりhololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～のライブグッズが解禁されました。

■販売期間

2025年10月19日（日）21:00 ～ 2025年11月25日（火）18:00 まで

販売期間や注意事項・詳細は、公式HPの販売ページなどをご確認ください。

グッズ購入（日本）

https://shop.hololivepro.com/search?q=live_operationheartfulcuties

グッズ購入（海外）

https://shop.hololivepro.com/en/search?q=live_operationheartfulcuties

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



