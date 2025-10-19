『hololive 3rd Generation Live#きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』2026年1月17日（土）18日（日）2DAYSライブ「ABEMA PPV」にて生配信

株式会社AbemaTV(C) COVER

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最大級のVTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」が2026年1月17日（土）、18日（日）2日間にわたり開催するスペシャルライブ『hololive 3rd Generation Live#きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを2025年10月19日（日）21時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて生配信が決定した『hololive 3rd Generation Live#きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』は、ホロライブ3期生による待望のスペシャルライブです。

“#きゅるるん大作戦”の名の通り、キュートでパワフルなステージ演出と、3期生ならではの仲の良さ、そして全力のライブパフォーマンスで、ファンに笑顔と感動を届けます。

出演するのは、エネルギッシュなトークと歌声でファンを魅了する 兎田ぺこら、癒しの歌声と包容力あふれるキャラクターで人気の 不知火フレア、温かく力強い存在感を放つ 白銀ノエル、そして圧倒的な表現力とステージパフォーマンスで魅せる 宝鐘マリン。個性豊かな4人が一堂に会し、これまでの活動を彩ってきた数々の楽曲を披露します。

ホロライブ屈指の人気を誇る3期生の絆とパフォーマンスが詰まった特別な2日間を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年10月19日（日）21時からチケットの販売（※1）を開始し、1日チケットを6,500円（税込）、通しチケットを12,000円（税込）でそれぞれを購入し、視聴することができます（※2）。また、本公演は「ABEMA」のグローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live（アベマライブ）」にて世界配信いたします。国内は「ABEMA」で、海外では「ABEMA Live」（※3）を通じてお楽しみください。

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。ブラウザからのご購入、アプリ内でのご購入ともに別途手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）「ABEMA Live」の詳細はこちら（https://www.abema-global.com）

■ABEMA PPV 『hololive 3rd Generation Live#きゅるるん大作戦～最強アイドル、推すしかないでしょ～』

▼出演者

兎田ぺこら

不知火フレア

白銀ノエル

宝鐘マリン

公式サイト：https://operation-heartful-cuties.hololivepro.com/

▼配信日時

【DAY1】2026年1月17日（土）17時30分～ （本編開始18時）

【DAY2】2026年1月18日（日）16時30分～ （本編開始17時）

▼見逃し配信

2026年2月18日（水）23時59分まで

▼視聴料金

【1日チケット】 6,500円（税込）

※ブラウザでご購入の場合は220円、ABEMAアプリでご購入の場合は1,200円の手数料が別途かかります。

【通しチケット】12,000円（税込）

※ブラウザでご購入の場合は220円、ABEMAアプリでご購入の場合は2,400円の手数料が別途かかります。

▼販売期間

2025年10月19日（日）21時～2026年2月18日（水）20時

▼視聴購入URL

【DAY1】hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦

https://abema.tv/live-event/5ebe265f-0199-47e7-a960-20b1755c6c42

【DAY2】hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦

https://abema.tv/live-event/cef54c96-fa9a-47b0-93d7-04d5fce7af36

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生配信につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信演は海外からも「ABEMA Live」を通じてお楽しみいただけます。（https://www.abema-global.com）

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872）