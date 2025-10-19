µþÅÔ¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤â¤¦Ë°¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¡£ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÄ®²È¤Ç16Æü¸ÂÄê¤Î¶â·Ñ¤®ÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤°¤Ä¤°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËóÌîÍ³µ¨¡¢°Ê²¼¡Ö¤Ä¤°¤Ä¤°¡×¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ç5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëA5¥é¥ó¥¯¤ÎÏÂµí¤ò°·¤¦ÏÂµí¤¹¤¾Æ¤¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÀìÌçÅ¹¡ÖÆù¤Î¤Ò¤í½Å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Ë¤ÆÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤ë¡¢¡ÖµþÅÔ Æù¤Î¤Ò¤í½Å È¬É´²°¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î16Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¶â·Ñ¤®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÖÂÎ¸³¡¦½¤Íý¡¦¹ØÆþ¡×¤ÇÁí¹çÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÈÀõÁð¤Ë¶â·Ñ¤®ÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ä¤°¤Ä¤°¤¬¡¢µþÅÔ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÌÀ¼£µþÄ®²È¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¿ô½½ÅÀ¤ÎËÜÊª¤Î¶â·Ñ¤®´ï¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼Â±é¤ä±Ñ¸ìÂÐ±þ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¶â·Ñ¤®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê16Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°Èþ¡×¤òµþÅÔ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø ¨¡ 500Ç¯¤Îµ»¤È100Ç¯¤ÎÄ®²È
³ä¤ì¤¿ËõÃãÏÒ
¶â·Ñ¤®¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤é¤ª¤è¤½500Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¤Ç¤¹¡£ ³ä¤ì¤¿´ï¤ò¼¿¤È¶â¤Ç½¤Éü¤·¡¢²õ¤ì¤¿º¯À×¤ò±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤¹¡£ ¡ÖÉÔ´°Á´¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½Èþ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¹ñÆâ³°¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤°¤Ä¤°¤Ï¡¢¤³¤Î»×ÁÛ¤ò¡ÖÃ¯¤â¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÅÁÅý¡×¤È¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤¬9³ä¤òÀê¤á¤ë¿Íµ¤ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ Æù¤Î¤Ò¤í½Å È¬É´²°
º£²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖµþÅÔ Æù¤Î¤Ò¤í½Å È¬É´²°¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÄ®²È¤ò²þ½¤¤·¤¿¡¢µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ Åö»þ¤Î»Ñ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÃúÇ«¤Ë½¤Éü¤·¡¢100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤Î¿©Ê¸²½¤ÈÄ®²È·úÃÛ¤ò¡Ö50Ç¯Àè¡¢100Ç¯Àè¤Ë¤â»Ä¤ë²ÁÃÍ¡×¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢²õ¤ì¤¿´ï¤ò¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÁÉ¤é¤»¤ë¶â·Ñ¤®¤ÎÀº¿À¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ä®²È¤È¡¢500Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¶â·Ñ¤®¡£
¡ÖÄ¾¤·¤Æ»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¼õ¤±·Ñ¤°Èþ¡É¤ò¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ µþÅÔ¤Ç¡ÈËÜÊª¤Î¶â·Ñ¤®¡É¤òÂÎ´¶ ¨¡ ÂÎ¸³¡¦½¤Íý¡¦¹ØÆþ¤¬¤¹¤Ù¤Æ³ð¤¦ÆÃÊÌ¤Ê16Æü´Ö
¤Ä¤°¤Ä¤°¤Î¶â·Ñ¤®»Õ¤Îºî¶È¤ÎÍÍ»Ò
¤Ä¤°¤Ä¤°¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼«¼Ò¤Ç¿¦¿Í¤ò°é¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï10Ì¾°Ê¾å¤Î¶â·Ñ¤®»Õ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î¶â·Ñ¤®ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ËÜÊª¤Î¶â·Ñ¤®¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢º£²ó¤ÎµþÅÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³¡×¡Ö½¤Íý¡×¡Ö¹ØÆþ¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÅÙ¤Ë³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡ÈÆñ¤·¤¤¿¦¿Í¤Îµ»¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶â·Ñ¤®¤ò¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î´ë²è¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ¶â·Ñ¤®¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊÂÎ¸³¡Ë
¶âÊ´¤Ç»Å¾å¤²¤ë¹©Äø
Ìó90Ê¬¤Ç¡¢¶â·Ñ¤®¤ÎºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê2¹©Äø¨¡¨¡¡Ö³ä¤ì¤¿´ï¤ÎÀÜÃå¡×¤È¡Ö»Å¾å¤²¤Î¶â¼¬¤¡×¨¡¨¡¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ËËüÎ¤¾Æ¤Î´ï¤òÍÑ¤¤¡¢23¶â¤È¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¼¿Å¹¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ëËÜÊª¤Î¼¿¤ò»ÈÍÑ¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¿ôÆü¤«¤«¤ë´¥Áç¹©Äø¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤ÎÆÃÀ½È¢¤Ç¡¢ÅöÆü¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Ç¡ÈËÜÊª¤Î¶â·Ñ¤®¡É¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£Í½ÌóÀ©¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÆü¼õÉÕ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£². ¶â·Ñ¤®½¤Íý¼õÉÕ
´ï¤ÎÇËÂ»¤ÎÄ¹¤µ¤ò·×Â¬¤·¤Æ¸«ÀÑ
¼«Ê¬¤Ç¤ÏÄ¾¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡£
ÇËÂ»¤·¤¿Æ«¼§´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¶â·Ñ¤®»Õ¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ª¸«ÀÑ¤ê¤ÈÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â·Ñ¤®¤Ï¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Ë3¤«·î°Ê¾å¤òÍ×¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤Êµ»Ë¡¤Ç¤¹¡£½¤Íý¤Ï¤Þ¤º²ñ¾ì¤Ç¿¦¿Í¤¬½é´ü¹©Äø¤ò¼ê¤¬¤±¡¢»Ä¤ê¤Î¹©Äø¤ÏÅìµþ¤Î¹©Ë¼¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£´°À®¸å¤Ë¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¶â·Ñ¤®¤Îºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¼ê»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
30Ê¬¤ÎÍ½ÌóÀ©¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÆü¼õÉÕ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£³. ¶â·Ñ¤®¤µ¤ì¤¿´ï¡¦¶â·Ñ¤®¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä
¶â·Ñ¤®°ËËüÎ¤´ï
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤°¤Ä¤°¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜÊª¤Î¶â·Ñ¤®´ï¤òÂ¿¿ô¡¢Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â3¤«·î°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤ÊºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶â·Ñ¤®´ï¤¬°ìÆ²¤ËÊÂ¤Öµ¡²ñ¤ÏµþÅÔ¤Ç¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶â·Ñ¤®¼¬³¨ÅòÆÝ
¶â·Ñ¤®¤°¤¤ÆÝ¤ß
¶â·Ñ¤®È¤ÃÖ¤
½é¿´¼ÔÍÑ¶â·Ñ¤®¥¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤°¥¥Ã¥È¡×
¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤Ç¶â·Ñ¤®¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢Æ»¶ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤½¤í¤Ã¤¿½é¿´¼ÔÍÑ¶â·Ñ¤®¥¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤°¥¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¡£
³ä¤ì¤¿´ï¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËÅÁÅý¤¬Â©¤Å¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¿´Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
µþÅÔ Æù¤Î¤Ò¤í½Å È¬É´²°
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～19:30
²ñ¾ì¡§µþÅÔ Æù¤Î¤Ò¤í½Å È¬É´²°¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÈ¬É´²°Ä®£±£°£°¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Äê°÷¡§1Æü3²ó¡¢³Æ²ó6Ì¾¡ÊÍ×Í½Ìó¡¦¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÆü»²²Ã²Ä¡Ë
Í½Ìó¾ÜºÙ¡§https://kintsugi-girl.com/kyoto-event-2025/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¤Ä¤°¤Ä¤°·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¤ÈÂåÉ½ ËóÌî
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤°¤Ä¤°¡ÊÅìµþ¶â·Ñ¤®¶µ¼¼ ¤Ä¤°¤Ä¤°¤ò±¿±Ä¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËóÌî Í³µ¨
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0013 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷2-21-2 akikito apt. 1³¬
Å¹ÊÞ¡§
¡¦·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡ÊÆ±¾å¡Ë
¡¦ÀõÁðÅ¹¡§¢©111-0034 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÍëÌç1ÃúÌÜ1ÈÖ2¹æ1³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kintsugi-girl.com/
¶â·Ñ¤®¥¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤°¥¥Ã¥È¡×¡§https://shop-kintsugi.com/
Instagram¡Ê¸ø¼°¡Ë¡§https://www.instagram.com/tsugutsugu_kintsugi/
¶â·Ñ¤®¸¡Äê¡§https://www.kintsugikentei.com/