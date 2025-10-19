¡ÖWHITE ALBUM2 Live Fes ～15th Anniversary～¡×¤¬2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¿åÅçÂçÃè¡¢ÊÆß·±ß¡¢À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ¡¢ÀõÀîÍª¡¢»ûÅçÂóÆÆ¡¢Ãæ¾å°é¼Â¤¬½Ð±é¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ØWHITE ALBUM2¡Ù15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWHITE ALBUM2 Live Fes ～15th Anniversary～¡×¤ò2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¿åÅçÂçÃè¤µ¤ó¡ÊËÌ¸¶½Õ´õÌò¡Ë¡¢ÊÆß·±ß¤µ¤ó¡Ê¾®ÌÚÁ¾ÀãºÚÌò¡Ë¡¢À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ¤µ¤ó¡ÊÅßÇÏ¤«¤º¤µÌò¡Ë¡¢ÀõÀîÍª¤µ¤ó¡ÊÉ÷²¬ËãÍýÌò¡Ë¡¢»ûÅçÂóÆÆ¤µ¤ó¡ÊÈÓÄÍÉðÌéÌò¡Ë¡¢Ãæ¾å°é¼Â¤µ¤ó¡Ê¿åÂô°Í½ïÌò¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥Èー¥¯¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖAQUAPLUS official members club¡×¤ÎÇ¯²ñÈñ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ30Ê¬¤è¤êºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¤ò¼õÉÕ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ø±é³µÍ×
¡Ú¸ø±éÌ¾¡ÛWHITE ALBUM2 Live Fes ～15th Anniversary～
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Ãë¤ÎÉô 13¡§45³«¾ì¡¿14¡§30³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Ìë¤ÎÉô 17¡§15³«¾ì¡¿18¡§00³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú²ñ¾ì¡Û²£ÉÍ¡¦¿·ÅÔ»Ô¥Ûー¥ë(https://www.shimin-floor.jp/hall/)
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2ÃúÌÜ18-1
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¿åÅçÂçÃè¡§ËÌ¸¶½Õ´õÌò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆß·±ß¡§¾®ÌÚÁ¾ÀãºÚÌò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ¡§ÅßÇÏ¤«¤º¤µÌò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀõÀîÍª¡§É÷²¬ËãÍýÌò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ûÅçÂóÆÆ¡§ÈÓÄÍÉðÌéÌò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ¾å°é¼Â¡§¿åÂô°Í½ïÌò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÊÌ¡ÛÊö¾ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡¡19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÆÃÅµ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÅµÉÕ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡¡12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÄÌ¾ïÆÃÅµÉÕ¤
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¡¦¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¡¦Ï¯ÆÉ·à¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¡Åù¡¡
¡ÚÆþ¾ìÀ©¸Â¡ÛÌ¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖAQUAPLUS official members club¡×¤ÎÇ¯²ñÈñ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¤ò¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º£²ó¤Î²ñ°÷Àè¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¤Ç²ñ°÷»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ°÷ÈÖ¹æ¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯²ñÈñ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó²ñ°÷1¼¡Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë21:30 ～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
·ë²Ì³ÎÇ§´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë13:00 ～ 11·î10Æü¡Ê·î¡Ë18:00
Æþ¶â´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë13:00 ～ 11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë21:00
¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤êÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ø¤ªÆþ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇ¯²ñÈñ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó²ñ°÷2¼¡Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:30 ～ 11·î24Æü¡Ê·î¡Ë23:59
·ë²Ì³ÎÇ§´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00
Æþ¶â´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë21:00
¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§https://eplus.jp/wa2-15th_premium/
¡ÚÇ¯²ñÈñ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥ó²ñ°÷Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
·ë²Ì³ÎÇ§´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00
Æþ¶â´ü´Ö ¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë21:00
¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§https://eplus.jp/wa2-15th_basic/
¡Ú·î³Û¥×¥é¥ó²ñ°÷Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00 ～ 1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
·ë²Ì³ÎÇ§´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00
Æþ¶â´ü´Ö ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ～ 1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë21:00
¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§https://eplus.jp/wa2-15th_monthly/
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00～ Í½Äê
¼õÉÕ¥µ¥¤¥È¡§¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þÃí°Õ»ö¹à
¢¨¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ1¸ø±é¤¢¤¿¤ê2Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2Ëç¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ»þ¤ËÆ±¹Ô¼ÔÍÍ¤Î¾ðÊó¤â¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿½¹þ¼Ô¡¦Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤Ë¡Ö´é¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÌ¾Á°¡×¤¬³ÎÇ§½ÐÍè¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÉ¬¤º¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþ¾ì»þ¤Ë¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¿½¹þ¼Ô¤´ËÜ¿ÍµÚ¤Ó¤´Æ±¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤ë³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºÝ¤Ï¡¢¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶âÅù¤ÎÊÖ¶â¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡Ê¥³¥Ôー/¼ê½ñ¤/´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡Û
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú/¥Ñ¥¹¥Ýー¥È/³ØÀ¸¾Ú/½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«ー¥É/ÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢/ÆÃÊÌ±Ê½»¼Ô¾ÚÌÀ½ñ/ºßÎ±¥«ー¥É¤Þ¤¿¤Ï³°¹ñ¿ÍÅÐÏ¿¾ÚÌÀ½ñ/¸Ä¿ÍÈÖ¹æ¥«ー¥É¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡Ë
¢¨ÄÌÃÎ¥«ー¥ÉÉÔ²Ä
¢¨¸Ä¿ÍÈÖ¹æ¥«ー¥É¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡Ë¤ò¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢É½ÌÌ¡Ê¼Ì¿¿¤Î¤¢¤ëÊý¡Ë¤Î¤ß¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡¡Î¢ÌÌ¡Ê¸Ä¿ÍÈÖ¹æ¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿ÌÌ¡Ë¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤ËÉ¬¤º½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà¾ì¤â¤·¤¯¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î±ÄÍøÌÜÅª¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔË¡ÈÎÇä¡¦Ê£À½¡¦µ¶Â¤Åù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¶¼º¡¦ÅðÆñ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¾ð¤Ç¤¢¤ì¡¢¤´¹ØÆþ¡¦¤ª°ú´¹¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾ìÆâ¤Ç¤Î¥«¥á¥é¡Ê·ÈÂÓ¥«¥á¥é´Þ¤à¡Ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¡¢Ï¿²»Åù¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³ºÅöµ¡´ï¤òË×¼ýµÚ¤Ó¥Çー¥¿¤òºï½ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ìÆâ¤ÇÁÐ´ã¶À¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ÅÍÍ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ë¼èºàÍÑÅù¤Î¥«¥á¥é»£±Æ¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤à³Æ¼ïÇÞÂÎÅù¤Ç¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¤ÎºÂÀÊ¤Î¸ò´¹¤ä°ÜÆ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¤´¼«¿È¤Î¤ªÀÊ¤Ç¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Âç¤¤Ê²»¤òÌÄ¤é¤¹Åù¡¢¸ø±é¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨´í¸±Êª¡¢¼òÎà¤Î»ý¤Á¹þ¤ßµÚ¤Ó°û¼ò¸å¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª²ÙÊª¤äµ®½ÅÉÊ¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ìÊ¶¼º¤µ¤ì¤Æ¤â¼çºÅ¼Ô¡¦½Ð±é¼Ô¡¦²ñ¾ìÂ¦¤Ç¤ÏÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ä³«ºÅ»þ´Ö¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÆþ¤êÂÔ¤Á½ÐÂÔ¤Á¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦ÃÙ±ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¡Ê¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÊä½þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£ ¢¨³«¾ì¡¦³«±é¡¦½ª±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÃí°Õ»ö¹àµÚ¤Ó¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤´¤È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÄÉ²Ã¡¦ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏAQUAPLUS¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¿åÅçÂçÃè¡§ËÌ¸¶½Õ´õÌò
ÊÆß·±ß¡§¾®ÌÚÁ¾ÀãºÚÌò
À¸Å·ÌÜ¿ÎÈþ¡§ÅßÇÏ¤«¤º¤µÌò
ÀõÀîÍª¡§É÷²¬ËãÍýÌò
»ûÅçÂóÆÆ¡§ÈÓÄÍÉðÌéÌò
Ãæ¾å°é¼Â¡§¿åÂô°Í½ïÌò
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
TLC¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥È
tlc_usersupport@tablier.co.jp¡¡
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00～18:00¡Ê¢¨ÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë