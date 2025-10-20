異例のヒット！自主製作アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」、大規模なヒット作品とは異なる、「話題作」として異例の成功を収めた！
自主製作映画であるパワー系アクション俳優の大東賢監督のアクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大規模なヒット作品とは異なるものの、「話題作」として異例の成功を収めたと言えます。
一般的な映画の興行収入だけでは測れない独自の指標で、大きな話題となりました。
《独自のヒットの形》
１．映画情報サイトでの上位ランクイン
大作映画がひしめく中で、国内最大の映画情報サイト「シネマトゥデイ」の注目作品ランキングで、数か月にわたって上位にランクインしました。これは自主製作映画としては極めて異例なことです。
２．SNSや口コミによる拡散
ポスターのキャッチコピー「ツッコミどころ1000％」が話題となり、SNSや口コミで大きな注目を集めました。
３．上映館の拡大
2025年4月に神戸の単館からスタートした後、話題を受けて関東などの上映館が増加しました。
４．メディアでの紹介
低予算の自主映画にもかかわらず、テレビ局の取材が入ったり、丹波国際映画祭のグランプリ賞で新聞に掲載されたりするなど、メディアでも広く取り上げられました。
５．著名人からの評価
脚本が著名人であるおもちゃ鑑定士の小材直由から高評価されたり、大東賢監督の掛布雅之との交流、特撮ヒーロー界のレジェンド藤岡弘、や堀田眞三が声優として参加したりしたことも話題性を高めました。
６．プロデューサー徳丸新作によるインドネシアのバリ島での教育機関の学校や芸術祭での上映が２０２６年８月に決定
《大作映画とは異なる文脈》
従来の「ヒット作品」は興行収入で判断されますが、『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は低予算の自主製作映画という特性から、その枠には当てはまりません。
しかし、作品のユニークな魅力や社会的なテーマ性などがインターネット上で話題となり、一般的な商業映画とは異なる文脈で成功を収めたと言えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332130&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんはパワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332130&id=bodyimage2】
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。
一般的な映画の興行収入だけでは測れない独自の指標で、大きな話題となりました。
《独自のヒットの形》
１．映画情報サイトでの上位ランクイン
大作映画がひしめく中で、国内最大の映画情報サイト「シネマトゥデイ」の注目作品ランキングで、数か月にわたって上位にランクインしました。これは自主製作映画としては極めて異例なことです。
２．SNSや口コミによる拡散
ポスターのキャッチコピー「ツッコミどころ1000％」が話題となり、SNSや口コミで大きな注目を集めました。
３．上映館の拡大
2025年4月に神戸の単館からスタートした後、話題を受けて関東などの上映館が増加しました。
４．メディアでの紹介
低予算の自主映画にもかかわらず、テレビ局の取材が入ったり、丹波国際映画祭のグランプリ賞で新聞に掲載されたりするなど、メディアでも広く取り上げられました。
５．著名人からの評価
脚本が著名人であるおもちゃ鑑定士の小材直由から高評価されたり、大東賢監督の掛布雅之との交流、特撮ヒーロー界のレジェンド藤岡弘、や堀田眞三が声優として参加したりしたことも話題性を高めました。
６．プロデューサー徳丸新作によるインドネシアのバリ島での教育機関の学校や芸術祭での上映が２０２６年８月に決定
《大作映画とは異なる文脈》
従来の「ヒット作品」は興行収入で判断されますが、『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は低予算の自主製作映画という特性から、その枠には当てはまりません。
しかし、作品のユニークな魅力や社会的なテーマ性などがインターネット上で話題となり、一般的な商業映画とは異なる文脈で成功を収めたと言えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332130&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんはパワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332130&id=bodyimage2】
【映画について】～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
この映画は、制作費500万円・宣伝費500万円という低予算の自主制作映画でありながら、ロケ地には伊勢の安土城を使用し、クライマックスでは安土城の天守閣で迫力あるアクションシーンが繰り広げられます。