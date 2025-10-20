住宅業界のCTR徹底分析！最新データで比較行動が進む検索時代のSEO対策を探る（9月度：SEO会社ランクエスト調べ）
SEO支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年9月、住宅業界のクライアントサイトを対象に「検索順位別クリック率（CTR）」の大規模調査を実施しました。
本調査では、検索結果の上位10位にランクインした7,265件の住宅関連キーワードを対象に順位ごとのクリック率の変動を詳細に分析。さらに、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（※注）のクリック率データとも比較することで、住宅業界における検索ユーザーの意思決定プロセスと、その根底にある心理的傾向を明らかにしています。
本記事の調査結果は、「どの順位を目指すべきか」「どの程度のクリックが期待できるか」といった、住宅関連企業がSEO対策を立てる際の実践的な判断材料としてご活用ください。
目次
1．2025年9月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
1-1．1位の検索結果が示す“圧倒的な信頼と注目度”
1-2．2位・3位も高水準で安定した流入を維持
1-3．中位以下にも残るチャンス
2．2025年9月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
2-1．上位集中型ではなく、クリックが分散する住宅業界の構造
2-2．明確に表れる比較行動
2-3．10位以内でも機会が残る“多層構造の検索行動”
3．『比較に強い』が新常識！住宅業界SEO対策のカギは『選ばれる体験設計』
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年9月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332125&id=bodyimage2】
1-1．1位の検索結果が示す“圧倒的な信頼と注目度”
今回のデータでは、1位のクリック率が20.5%と非常に高く、検索結果のトップがユーザーの関心を最も強く集めていることが分かります。2位（13.2%）との差は約1.5倍であり、上位表示が持つ影響力の大きさを改めて確認できる結果となりました。
ユーザーは住宅関連の情報を探す際、最初に目に入る上位結果を「信頼できる」「参考になりそう」と直感的に判断しやすく、1位に表示されること自体が、ブランド認知や集客面での大きなアドバンテージとなっています。
1-2．2位・3位も高水準で安定した流入を維持
2位のクリック率は13.2%、3位も7.0%と、上位3位までで依然として高い数値を記録しています。これらの順位では、ユーザーが複数の選択肢を比較しながらも、上位の情報を中心に意思決定している様子がうかがえます。
特に住宅業界では、検索の初期段階で「まず上位の企業やブランドを確認する」行動が定着しており、1位でなくとも2位・3位を確保できれば、安定した流入を得られるポジションといえます。上位3位以内を目指すことは、集客効率を高めるうえで非常に効果的です。
1-3．中位以下にも残るチャンス
4位以下ではクリック率が緩やかに下がり、5位で2.9%、10位で0.9%となっています。一見すると数値は低く見えますが、検索結果の下位でも一定のクリックが発生している点は注目すべきポイントです。
10位以内であれば、ユーザーの目に触れる機会がまだ十分に残されており、上位表示を逃しても集客の可能性はゼロではありません。そのため、10位以内のポジションを維持することは、検索経由での流入機会を広げるための重要な土台となります。
