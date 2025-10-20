パワードスーツのクーリエは、単なる装備ではない、主人公 美剣疾風の相棒だ！パワー系アクション俳優 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する日本でパワー系アクション俳優の先駆者、アジアのパワー系アクション俳優の大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ、１０月１３日の授賞式でグランプリ賞（最優秀賞）を獲得しました。
その「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の一番の魅力とは主人公の美剣疾風とパワードスーツ、クーリエの相棒関係にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332124&id=bodyimage1】
アルバイト職員の主人公の美剣疾風は誤配等の代償にパワハラ社長、大東寺社長よりC級の不完全なパワードスーツを着せられ、闇の組織であるゴッハイ（誤配）と戦う事になり、偶然にもゴッハイを撃退し、多くの人の友情や愛情を受けて成長していきます。
美剣疾風は装着するパワードスーツをクーリエと名前を付けました。
そして、ゴッハイ大幹部ライトニング将軍が変身するゴット・ハイとの最後の死闘、初めてパワードスーツを装着して、ゴッハイを目の前にして【ゴッハイ怖い！】と叫んでした美剣疾風の言葉から、「ローンは残っているけど、クーリエ行くぞ！」
この一言に、この映画のすべてが凝縮されている。
主人公・美剣疾風は、ただの戦士ではない。
彼は、生活の現実を背負いながらも使命を貫く、現代の労働ヒーローだ。
そして彼が身にまとうパワードスーツ――クーリエは、単なる装備ではなく“相棒”そのもの。
戦う前にスーツへ語りかける疾風の姿からは、人と機械の境界を越えた絆と信頼が伝わってくる。
まるで命を共にする戦友へのエールのようです。
疾風がクーリエを動かすのではない。
疾風とクーリエが、共に動く。
この一体感こそが、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の核心であり、観る者の心に深く刻まれる理由なのです。
派手な特撮やCGに頼らず、魂の演技とリアルなアクションで魅せるこの作品は、「興行収入ヒット作」ではなく、まさに「心に残るヒット作」だと言えます。
スクリーンの中で疾風が叫ぶたび、観客もまた、自分の“クーリエ”を抱えて生きる勇気をもらう。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は観る人の人生に勇気を与える映画なのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332124&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。倉田保昭アクションクラブ大阪で修行後、パワーアクショングロウ（力現道）「力を現して成長する道」を創案し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
その「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の一番の魅力とは主人公の美剣疾風とパワードスーツ、クーリエの相棒関係にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332124&id=bodyimage1】
アルバイト職員の主人公の美剣疾風は誤配等の代償にパワハラ社長、大東寺社長よりC級の不完全なパワードスーツを着せられ、闇の組織であるゴッハイ（誤配）と戦う事になり、偶然にもゴッハイを撃退し、多くの人の友情や愛情を受けて成長していきます。
美剣疾風は装着するパワードスーツをクーリエと名前を付けました。
そして、ゴッハイ大幹部ライトニング将軍が変身するゴット・ハイとの最後の死闘、初めてパワードスーツを装着して、ゴッハイを目の前にして【ゴッハイ怖い！】と叫んでした美剣疾風の言葉から、「ローンは残っているけど、クーリエ行くぞ！」
この一言に、この映画のすべてが凝縮されている。
主人公・美剣疾風は、ただの戦士ではない。
彼は、生活の現実を背負いながらも使命を貫く、現代の労働ヒーローだ。
そして彼が身にまとうパワードスーツ――クーリエは、単なる装備ではなく“相棒”そのもの。
戦う前にスーツへ語りかける疾風の姿からは、人と機械の境界を越えた絆と信頼が伝わってくる。
まるで命を共にする戦友へのエールのようです。
疾風がクーリエを動かすのではない。
疾風とクーリエが、共に動く。
この一体感こそが、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の核心であり、観る者の心に深く刻まれる理由なのです。
派手な特撮やCGに頼らず、魂の演技とリアルなアクションで魅せるこの作品は、「興行収入ヒット作」ではなく、まさに「心に残るヒット作」だと言えます。
スクリーンの中で疾風が叫ぶたび、観客もまた、自分の“クーリエ”を抱えて生きる勇気をもらう。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は観る人の人生に勇気を与える映画なのです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332124&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。倉田保昭アクションクラブ大阪で修行後、パワーアクショングロウ（力現道）「力を現して成長する道」を創案し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。