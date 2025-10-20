2025年9月最新データ公開！「SEO順位別クリック率」から読み解く検索上位の集客効果（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが1～10位の検索順位毎のクリック率を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332120&id=bodyimage1】
多くの企業やメディアが、SEO対策によって検索結果での上位表示を目指し、潜在顧客との接点を広げたり、ブランドの信頼性を高めたりする取り組みを続けています。検索結果の上位に表示されることは、ユーザーの目に留まる機会を増やすだけでなく、ビジネスの競争力を左右する要素のひとつになりつつあります。
しかし実際には、「順位の違いがどの程度クリック数やアクセス数に影響するのか」について、明確なデータを把握している企業はまだ多くありません。だからこそ、検索順位とクリック率の関係を定量的に捉えることは、SEO対策を効果的に進めるうえで欠かせない視点といえます。
そこで今回、SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は自社メディア（注）における2025年9月の最新データを分析。検索順位ごとに「クリック数」「表示回数」「クリック率（CTR＝クリック数÷表示回数）」を比較し、検索順位がユーザー行動や集客にどのような影響を与えるのかを検証します。
目次
1．2025年9月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
1-1．1位の圧倒的優位性とクリック集中
1-2．中位（2～5位）で見られるクリック率の急落
1-3．下位表示での可視性の限界とクリック機会の減少
2．順位は“見られる力”、SEO対策は“競争力”そのもの
（注）ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年9月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332120&id=bodyimage2】
1-1．1位の圧倒的優位性とクリック集中
今回のデータでは、1位のクリック率が32.4%と、他の順位を大きく上回る結果となりました。2位（12.8%）との差はおよそ2.5倍あり、検索結果のトップがクリックを集める上で非常に有利であることが分かります。
多くのユーザーが検索結果の最上位を“まず確認すべき情報”として選んでおり、上位表示がユーザー行動に直結する重要な要素であることがデータから明らかになりました。こうした行動傾向は、検索順位の1位が単なる表示位置ではなく、信頼や注目の象徴として機能していることを示しています。
1-2．中位（2～5位）で見られるクリック率の急落
2位から5位にかけて、クリック率は12.8%から1.0%へと急激に低下しています。特に3位（5.4%）から4位（2.4%）にかけては半減しており、多くのユーザーが検索結果の上位3件までを主な選択肢としていることがうかがえます。
検索時の心理として、「上位にある情報のほうが信頼できる」という先入観が働くため、順位が少し下がるだけでもクリックされる確率が大きく減少します。こうした結果から、上位3位以内を確保することがクリック数を左右する分岐点となっていることが分かります。
1-3．下位表示での可視性の限界とクリック機会の減少
6位以下になるとクリック率は1%を下回り、10位では0.3%に留まります。特に8～10位では0.2～0.3%と非常に低く、検索結果の下部に表示されるページはほとんどクリックされない状況です。
多くのユーザーは上位の情報だけで目的を達成しようとする傾向があり、下位の結果まで確認するケースは少数派です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332120&id=bodyimage1】
多くの企業やメディアが、SEO対策によって検索結果での上位表示を目指し、潜在顧客との接点を広げたり、ブランドの信頼性を高めたりする取り組みを続けています。検索結果の上位に表示されることは、ユーザーの目に留まる機会を増やすだけでなく、ビジネスの競争力を左右する要素のひとつになりつつあります。
しかし実際には、「順位の違いがどの程度クリック数やアクセス数に影響するのか」について、明確なデータを把握している企業はまだ多くありません。だからこそ、検索順位とクリック率の関係を定量的に捉えることは、SEO対策を効果的に進めるうえで欠かせない視点といえます。
そこで今回、SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は自社メディア（注）における2025年9月の最新データを分析。検索順位ごとに「クリック数」「表示回数」「クリック率（CTR＝クリック数÷表示回数）」を比較し、検索順位がユーザー行動や集客にどのような影響を与えるのかを検証します。
目次
1．2025年9月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
1-1．1位の圧倒的優位性とクリック集中
1-2．中位（2～5位）で見られるクリック率の急落
1-3．下位表示での可視性の限界とクリック機会の減少
2．順位は“見られる力”、SEO対策は“競争力”そのもの
（注）ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年9月度：表示順位毎のクリック率（CTR）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332120&id=bodyimage2】
1-1．1位の圧倒的優位性とクリック集中
今回のデータでは、1位のクリック率が32.4%と、他の順位を大きく上回る結果となりました。2位（12.8%）との差はおよそ2.5倍あり、検索結果のトップがクリックを集める上で非常に有利であることが分かります。
多くのユーザーが検索結果の最上位を“まず確認すべき情報”として選んでおり、上位表示がユーザー行動に直結する重要な要素であることがデータから明らかになりました。こうした行動傾向は、検索順位の1位が単なる表示位置ではなく、信頼や注目の象徴として機能していることを示しています。
1-2．中位（2～5位）で見られるクリック率の急落
2位から5位にかけて、クリック率は12.8%から1.0%へと急激に低下しています。特に3位（5.4%）から4位（2.4%）にかけては半減しており、多くのユーザーが検索結果の上位3件までを主な選択肢としていることがうかがえます。
検索時の心理として、「上位にある情報のほうが信頼できる」という先入観が働くため、順位が少し下がるだけでもクリックされる確率が大きく減少します。こうした結果から、上位3位以内を確保することがクリック数を左右する分岐点となっていることが分かります。
1-3．下位表示での可視性の限界とクリック機会の減少
6位以下になるとクリック率は1%を下回り、10位では0.3%に留まります。特に8～10位では0.2～0.3%と非常に低く、検索結果の下部に表示されるページはほとんどクリックされない状況です。
多くのユーザーは上位の情報だけで目的を達成しようとする傾向があり、下位の結果まで確認するケースは少数派です。