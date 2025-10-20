日本サッカー界のレジェンド ワシントン氏 FC相模原ゼネラルマネージャー（ＧＭ）就任 来日プロジェクト実施のお知らせ
ブラジル代表および浦和レッズで活躍し
現職の国会議員としても活動しているワシントン氏が
このたびFC相模原ゼネラルマネージャー（GM）に就任いたしました。
併せて、地域の人々に勇気と希望を届けるため来日いたします。
ブラジルでは、サッカー統治公共機関（APFUT）会長として
地域スポーツ・教育・社会貢献活動を推進しており
日本では初めて、FC相模原GMとしてこれらの取り組みを実施します。
国内外で高い注目を集める特別なプロジェクトです。
フェスティバルや講演会、サッカークリニックを通じて
子どもから高齢者まで幅広い世代に夢と勇気を届けるとともに
地域の活力や健康意識向上にも寄与します。
詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
合同会社フットボールクラブ相模原
代表 齊藤勝
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332117&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332117&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332117&id=bodyimage3】
配信元企業：合同会社フットボールクラブ相模原
