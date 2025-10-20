「第三次世界大戦に備えよ」ロシア国営放送の警告と、トランプ・プーチン会談の裏に隠された国内のディストピア的実態
ロシア国内の国営放送が、国民に「第三次世界大戦に備えろ」と繰り返し警告する異例の事態が起きている一方で、アメリカのドナルド・トランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領の間の高レベルな外交対話が進展しているという、深刻な情報ギャップが生じている。
この乖離は、ロシア政府が国内に向けて発信する好戦的なプロパガンダと、検閲により外部から遮断された同国民の過酷な現実を浮き彫りにしている。
ロシア国営放送が煽る「クリスマスまでの開戦」
10月に入り、ロシア国営放送のニュースキャスターは、国民に対し戦争への準備を促すメッセージを発信し始めた。
その内容は、西側諸国の直接介入の可能性を示唆するものだ。
国営放送は、アメリカがウクライナへの兵器供与に留まらず、アメリカ本土からではなくウクライナ領内からロシアの深部を標的とする長距離ミサイルやドローンを発射するという、事実上の直接攻撃のシナリオを報道している。さらに、イギリスとフランスがウクライナ戦争に参戦する可能性が極めて高いと主張し、「クリスマスまでの第三次世界大戦」勃発の懸念を煽っている。
これらの報道に連動し、モスクワやサンクトペテルブルグといった大都市では、戦争準備の一環として、ミサイル攻撃に備える訓練や学校での避難訓練の様子が繰り返し放映されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332102&id=bodyimage1】
トランプ・プーチン会談の「大きな進展」
この国内の緊張が高まる中、トランプ大統領は16日にプーチン大統領と電話で協議し、数週間以内にもハンガリーのブダペストで直接会談することで合意したと発表した。トランプ氏はソーシャルメディアで、今回の協議は「非常に生産的」であり、「大きな進展があった」と強調した。
両首脳の電話協議は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領のホワイトハウス訪問を控えたタイミングで行われた。トランプ氏は、ロシア深部への攻撃を可能にする長距離巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与を検討しており、ゼレンスキー氏はトマホークの話題がロシアを「対話を再開しようと焦らせている」と指摘している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332102&id=bodyimage2】
映画のディストピアの様相を彷彿させる検閲と貧困が広がる
公式な外交の楽観論とは裏腹に、ロシア国内の状況は「ディストピア」と形容されるほど深刻化している。
モスクワやサンクトペテルブルグなどの比較的裕福な都市の家庭がテレビで放映される一方で、大都市以外の地方都市、特に貧しい地域では、国営放送の「戦争に備えよ」という主張に対し、「これ以上戦争になっても出すモノもない」と多くの住民が呆れており、戦争継続に対する不満が深まっている。
記者が独自の情報筋から得たところによると、ロシアの田舎町では、私的な会合を含むあらゆる集まりが禁止され、SNS上のグループチャットや掲示板も徹底的に検閲されている。プーチン政権への不平不満や、1リットル600円にも達する現在のガソリン相場といった物価高の問題は、ロシア国民の生活を深刻に圧迫している。兵役に送られた子供の心配をする投稿をしただけで、警察や軍人が自宅に駆けつける事例も報告されている。
さらに、ロシア国内の都市間での格差も広がっている。モスクワ、サンクトペテルブルグなどの大都市では物資の欠乏は見られないものの、その他の都市では物資不足や輸送の遅れにより餓死者が出ている状態にある。検閲の厳しさから、監視を避けるために物々交換が再び流行している。
