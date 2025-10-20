広島県からの後援 国内外初の企画 災害と共に生きた「“あの日”と“あの子”」のエピソードを募集中
SAEグループの中で、ペット災害危機管理士（R）の人材教育をはじめ、動物専門教育のエキスパート機関である一般社団法人 全日本動物専門教育協会（所在地：東京都中央区、理事長：大野公嗣、以下「SAE」）、ペット防災の実働組織である特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会（所在地：東京都中央区、理事長：鈴木清隆、以下「ペット災害危機管理士会」）および人とペットが豊かに暮らせる社会創造のため事業を通して人材育成とペット事業者、飼い主へのサポートサービスを提供する株式会社SAEマーケティングワン（所在地：東京都中央区、代表取締役：大野公嗣、以下「SAEマーケティングワン」）は、新企画『あの日のこと、あの子のこと』を企画・立案、10月１日（水）より、大切なペットとの別れに関する実体験エピソードを募集中です。
そしてこのたび、本企画への後援を東京都中央区に続き、広島県よりいただくこととなりました。
本企画は自然災害や生活環境の変化などにより、愛するペットと離れざるを得なかった方々の体験は、深い悲しみと同時に大切な学びを含んでいます。本企画では、そのような「忘れられない日」と「大切なあの子」にまつわる想いをお寄せいただき、文集にまとめて社会に発信します。
SAEが公認するペット災害危機管理士（R）資格創設10周年を機に、「動物福祉」、「災害支援」、「心のケア」をテーマに、災害時に動物たちと過ごした日々や災害後の想いを広く集め、命の尊さと動物たちへの愛情を記録し、社会に共有、未来へ伝承することを目的としています。
【エピソードの募集要項】
応募についての注意事項その他詳細は、
https://www.propet.jp/petsaigai10th-episode
を参照ください。
＜ペット災害危機管理士（R）＞
災害時におけるペット同行避難や避難所運営に必要な知識を体系的に学ぶことができる資格で、飼い主や地域防災リーダー、行政職員、動物関連事業者などが受講し資格を有しています。資格取得後は避難所での円滑な受入れ、飼い主と非飼い主のトラブル防止、ペット飼い主の安全確保啓発を行えるペット防災専門化として全国で活躍しています。
SAEは2015年にペット災害危機管理士（R）認定資格講座を開講し、有資格者を輩出してまいりました。
その有資格者が繋がり、支え合い、人とペットの災害対策のために活躍できる組織として2021年12月に特定非営利活動法人ペット災害危機管理士会が誕生しました。
【団体概要】
■一般社団法人 全日本動物専門教育協会
代 表 者： 理事長 大野 公嗣
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F
設 立： 2002年9月26日
事業内容： 動物専門学校へのシラバス、カリキュラムの策定・提供。公認永久ライセンスの発行。ペット関連講座の認定資格発行。アニマルスペシャリストの育成。 等
ホームページ、関連WEBサイト：
（SAE）https://www.zennitido.com
（SAEペットの資格）https://www.pet-no-shikaku.com
（ペット防災教育ナビ）https://www.propet.jp/
■特定非営利活動法人 ペット災害危機管理士会
代 表 者： 理事長 鈴木 清隆
所 在 地： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-5銀座オオイビル5F 一般社団法人 全日本動物専門教育協会内
設 立： 2021年12月10日
事業内容： ペット防災の三本柱である「自助」、「共助」、「公助」を促進。平時におけるペット防災に関する啓発。災害時におけるペットとの同行避難、避難所運営における行政の負担軽減。等
